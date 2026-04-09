¡Se acabó el misterio! Freida McFadden, la escritora de La empleada, reveló su nombre real

Daba pocas entrevistas y siempre con gafas y peluca. Tampoco había muchas fotos. Freida McFadden era el nombre que conocíamos. Se sabía que era estadounidense, que trabajaba en medicina, pero en los últimos años se volvió la reina del thriller psicológico gracias a libros como la saga de La empleada con tres libros: La empleada (2022), El secreto de la empleada (2023) y La empleada te vigila (2024). Que ya tienen hasta película.
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Pero además de esa saga hay varios libros independientes que siguen la misma tónica, enganchar a los lectores que los devoran en días: El recluso (2022), La mujer de arriba (2024), La sustituta (2025), Nunca mientas (2025) y Tras la puerta (2025). Son más de 20 libros que han logrado más de 20 millones de copias vendidas en el mundo.