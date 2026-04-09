¡Se acabó el misterio! Freida McFadden, la escritora de La empleada, reveló su nombre real

Pero además de esa saga hay varios libros independientes que siguen la misma tónica, enganchar a los lectores que los devoran en días: El recluso (2022), La mujer de arriba (2024), La sustituta (2025), Nunca mientas (2025) y Tras la puerta (2025). Son más de 20 libros que han logrado más de 20 millones de copias vendidas en el mundo.

Daba pocas entrevistas y siempre con gafas y peluca. Tampoco había muchas fotos. Freida McFadden era el nombre que conocíamos. Se sabía que era estadounidense, que trabajaba en medicina, pero en los últimos años se volvió la reina del thriller psicológico gracias a libros como la saga de La empleada con tres libros: La empleada (2022), El secreto de la empleada (2023) y La empleada te vigila (2024). Que ya tienen hasta película.

La exclusiva la lanzó US Today quien reveló en una entrevista con ella quien se escondía detrás del seudónimo Freida McFadden. “Su nombre real es Sara Cohen, una médica que trata trastornos cerebrales”, explicaron en el medio.

“He llegado a un punto en mi carrera en el que estoy cansada de que esto sea un secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres”, dijo Sara en la entrevista. “Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar”, añadió.

Pero entonces, ¿por qué se puso un seudónimo desde el comienzo? La respuesta es simple: tenía miedo a que su fama como escritora afectara su trabajo de médica. “Me di cuenta además de que estaba completamente abrumada intentando hacer las dos cosas”, anotó.

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Lo más particular de la historia es que sus esfuerzos no sirvieron porque sus propios compañeros de hospital la descubrieron, además eran los libros que ellos leían y aunque ellos guardaron el secreto, Sara decidió dejar su trabajo en 2023, y dedicarse de lleno a la escritura (aunque el tema médico lo sigue haciendo un par de veces al mes), por lo que también esa decisión facilitó ahora su confesión.

“Mi objetivo era mantenerlo en secreto hasta que estuviera lista para dejar mi trabajo como médica, para que no todos mis compañeros se enteraran de repente y eso afectara mi desempeño laboral”, dijo.