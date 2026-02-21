¿Cómo sobreviven las 20 editoriales independientes de Medellín?

Al sueño de montar una banda de rock o un bar de amigos, los medellinenses que pasaron por las facultades de humanidades le sumaron el de montar una editorial independiente. Entre otras cosas, esto responde a un sistema de bibliotecas, que ha hecho que los libros estén presentes en la cotidianidad de los paisas; y a los planes de lectura, escritura y oralidad, que las distintas administraciones distritales han apoyado con altibajos.
Lea: Salman Rushdie y su nuevo libro: muerte, censura y resistencia literaria
Pensemos en cifras. Para la Fiesta del Libro y la Cultura 2025, la convocatoria pública atrajo a 57 editoriales independientes, de las cuales 33 obtuvieron la calificación necesaria para participar, incluyendo 12 sellos locales y 21 nacionales. El Salón de Editoriales Independientes alcanzó ventas por $139.000.000, mientras que el Salón del Libro Infantil y Juvenil sumó $173.000.000.
Pensemos en casos. Aunque las listas de los libros más vendidos en Colombia están compuestas en su totalidad por títulos de las editoriales multinacionales, no es menos cierto que algunos de los autores y obras de reconocimiento público iniciaron sus carreras o las consolidaron gracias a las editoriales independientes. Hay varios botones de muestra: Pablo Montoya ha publicado siete títulos con Sílaba, mientras Angosta puso en circulación las primeras obras de Lorena Salazar y de Sara Jaramillo.
Las editoriales independientes siguen ritmos diferentes a los de los conglomerados internacionales. Tienen –deberían– una apertura distinta a los temas y a los géneros que a primera vista no resultan taquilleros. Salvo dos o tres casos, los poetas colombianos publican sus trabajos en editoriales independientes. Además, estas casas de libros publican con mayor frecuencia reportajes y crónicas que no cuentan con la firma de un periodista de la televisión sino con la de un reportero de las provincias.
Pensemos en supuestos. Medellín es una ciudad de librerías pequeñas y de clubes de lecturas. Basta echarle un vistazo a las redes sociales –el algoritmo dixit– para darse cuenta que la gente lee más. O compra más libros. Sin embargo, ¿ese fenómeno cultural se traduce en ventas para los editores pequeños? Con este interrogante, hablamos con los encargados de tres editoriales independientes. Todos dijeron que Medellín ofrece estímulos para sus labores, pero no los suficientes. También afirmaron que la gente compra más libros, pero no necesariamente los de ellos y de sus colegas.
El asunto se complica mucho más si uno aleja el zoom: si pasa el foco del área metropolitana al territorio del departamento. Fuera del Valle de Aburrá son pocas las editoriales independientes. Bueno, en realidad, también son pocos los grupos de teatro, los escenarios culturales y las oportunidades educativas. Ese es otro asunto. Volvamos a las editoriales de Medellín.
Aunque no se trata de un listado exhaustivo, en Medellín publican libros Arbitraria Editorial, Verso Libre, La Gallina Ciega, La Libretería, Sílaba, Frailejón, Libros de Fuego, Atarraya, Vásquez, Grámmata, Angosta, Mesa Estándar, La Bruja Riso, Axioma, Raeioul, Pulso y Letra, Al Margen, PyP, Hilo de Plata, Java.
A finales de 2025, Tragaluz dio un paso al costado.Además del retrato del editor –editores–, incluimos un resumen de las entrevistas que nos dieron y la tapa de uno de sus libros.