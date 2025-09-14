No solo de sagas vive el lector: oferta editorial de universidades paisas en la Fiesta del Libro

Hasta el 21 de septiembre, Medellín será el epicentro de la vida literaria de la región gracias a la Fiesta del Libro y la Cultura. En este marco, tres de las principales editoriales universitarias de la ciudad —la Universidad de Antioquia, el ITM y Eafit— presentarán una variada programación que incluye lanzamientos de libros, conversaciones con autores y actividades especiales que ponen de relieve la relación entre literatura, memoria, ciudad y conocimiento.
