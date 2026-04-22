Pese a que la alcaldía ordenó cancelarlo, en la BPP hicieron evento de libro sobre el M-19, ¿qué dijo Federico Gutiérrez?

El lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política, del sociólogo Jaime Rafael Nieto López, se llevó a cabo el martes a las 5:00 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, pese a que el alcalde Federico Gutiérrez había ordenado su cancelación once minutos antes a través de su cuenta en X.
“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, escribió Gutiérrez. El mandatario argumentó que el evento tenía “un carácter evidentemente político” y que “en Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.