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Quintero volvió a modificar el manual de funciones de Supersalud y adicionó 9 cargos en plena crisis

En medio de un sistema de salud quebrado y pacientes pidiendo más atención y presupuesto, el superintendente de salud redujo los requisitos de algunos cargos para hacerlos más accesibles laboralmente. ¿Qué busca?

  • Daniel Quintero fue alcalde de Medellín y Petro lo nombró en la Superintendencia. FOTO: COLPRENSA.
    Daniel Quintero fue alcalde de Medellín y Petro lo nombró en la Superintendencia. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Daniel Quintero aterrizó en la dirigencia de la Superintendencia de Salud con varios escándalos por presunta corrupción encima de sí mismo, relacionados con sus épocas como alcalde de Medellín. Sumado a eso, el sistema de salud que ahora tiene a cargo también carga el lastre de la corrupción, del desbordamiento de servicios, de la crisis: deudas, falta de medicamentos e instalaciones.

En medio de ese panorama, Quintero emitió una resolución en la que cambió el manual de funciones de la entidad para permitir que 4 asesores del despacho puedan acreditar “cualquier Núcleo Básico del Conocimiento”.

Además, mientras los números siguen en rojo y los pacientes piden presupuesto, el superintendente de salud añadió nueve cargos nuevos. ”En plena crisis. ¿A qué cuotas quiere meter?”, dijo el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, autor de la denuncia.

En desarrollo...

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