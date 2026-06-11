EDC Colombia 2026: más de 80 artistas de música electrónica se presentarán en Medellín

El 10 y 11 de octubre de 2026 se realizará por primera vez en Colombia el EDC, uno de los festivales de música electrónica más relevantes a nivel internacional. En la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín se presentarán más de 80 artistas durante el fin de semana del evento musical.

Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren Y Deadmau5, DJ’s considerados íconos globales del género, son quienes encabezarán EDC Colombia 2026.

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Electric Daisy Carnival (conocido como EDC por sus siglas en inglés) es un festival de música que, año a año, se realiza en diferentes ciudades de Estados Unidos –su país de origen–, de Asia y Latinoamérica.

Su presencia en diferentes regiones del mundo lo ha convertido en uno de los más importantes de la escena musical electrónica y con su llegada a Medellín ya son nueve los destinos internacionales que completa en sus casi 30 años de historia.

Organizado por Insomniac en alianza con Páramo, el festival contará con exponentes del techno, trance, house, tech-house y progressive. De este primer género estarán 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin, mientras que del segundo se presentarán exponentes como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.