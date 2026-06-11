Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

EDC Colombia 2026: más de 80 artistas de música electrónica se presentarán en Medellín

Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren Y Deadmau5 son algunos de los DJ’s que se presentarán el 10 y 11 de octubre de 2026 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Esta es la primera vez que EDC se lleva a cabo en Colombia.

  • La primera edición de EDC fue en 1997. FOTO: EDC
    La primera edición de EDC fue en 1997. FOTO: EDC
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El 10 y 11 de octubre de 2026 se realizará por primera vez en Colombia el EDC, uno de los festivales de música electrónica más relevantes a nivel internacional. En la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín se presentarán más de 80 artistas durante el fin de semana del evento musical.

Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren Y Deadmau5, DJ’s considerados íconos globales del género, son quienes encabezarán EDC Colombia 2026.

Lea: Fito Páez con ojo aguado en Medellín: arte puro, músico magistral y el director de una banda de ensueño

Electric Daisy Carnival (conocido como EDC por sus siglas en inglés) es un festival de música que, año a año, se realiza en diferentes ciudades de Estados Unidos –su país de origen–, de Asia y Latinoamérica.

Su presencia en diferentes regiones del mundo lo ha convertido en uno de los más importantes de la escena musical electrónica y con su llegada a Medellín ya son nueve los destinos internacionales que completa en sus casi 30 años de historia.

Organizado por Insomniac en alianza con Páramo, el festival contará con exponentes del techno, trance, house, tech-house y progressive. De este primer género estarán 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin, mientras que del segundo se presentarán exponentes como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.

Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, Beltran, Dombresky, HoneyLuv, DJ Holographic, LP Giobbi, Armand Van Helden, Stavros (DJ Set), Pachanga Boys y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman son los artistas de house y tech-house que protagonizarán los diferentes escenarios de EDC Colombia.

También tocarán Miss Monique, Korolova, BLOND:ISH, Francis Mercier, Carlita y Diossa. En cuanto a artistas nacionales, de Bogotá estará Funk Tribu y otras figuras del panorama colombiano como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y Noise Mafia B2B Peter Blue.

Además de la música, uno de los mayores atractivos del evento son sus escenarios. El EDC se ha caracterizado por contar con diferentes estructuras y la más popular de ellas es el kineticFIELD, su tarima principal en la cual en su edición de Las Vegas, por ejemplo, pueden acomodar más de 70.000 personas, casi que el doble de la capacidad del Atanasio.

Como aseguró Páramo en mayo de 2025 cuando se anunció la llegada del festival al país, uno de los mayores retos del evento es la adaptación de un escenario de estas dimensiones. En total, habrán cinco: kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM, de los cuales no han sido revelados más detalles.

¿Dónde comprar las entradas para EDC Colombia 2026?

Las boletas estarán disponibles a partir del 12 de junio a las 02:00 de la tarde en Ticketmaster. Los precios, que cambian según la etapa, van a partir de 599.000 pesos hasta 1.141.000 pesos con servicio incluido.

Siga leyendo: Así se hizo “Quiero a mi país”, la nueva versión de “Quiero a Medellín”, regrabada por Lucas Arnau y José Gaviria

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Cultura
Música
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
Música electrónica
Medellín
Estadio Atanasio Girardot
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos