Ahora la Librería Unal de Medellín lleva el nombre de la escritora Piedad Bonnett

Desde este martes, la librería de la Universidad Nacional, sede Medellín, tiene un nuevo nombre. Se trata de la Librería Unal Piedad Bonnett, con el que la institución de educación superior busca rendirle un homenaje a la poeta y novelista antioqueña, considerada una de las grandes plumas contemporáneas de la literatura colombiana. Lea: Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia La librería universitaria, ubicada en el campus El Volador, fue bautizada este 18 de noviembre en un acto en el que estuvieron presentes la escritora, profesores, docentes y estudiantes de la universidad. Allí, Bonnett, nacida en Amalfi, expresó su agradecimiento a quienes decidieron darle su nombre a este espacio dedicado a la literatura. “Este es un momento único, feliz. Y es posible que esas palabras se queden cortas a la hora de expresar el tamaño de mi agradecimiento porque me resulta casi increíble la idea de que entre tantas mujeres consagradas a las letras, el arte y el pensamiento, mi nombre haya sido elegido para designar una librería y no cualquiera, una librería universitaria por la que transitarán sobre todo jóvenes estudiantes y maestros que, como yo, han dedicado la vida a la lectura y a la investigación”, dijo la poeta este martes en Medellín.

La elección del nuevo nombre de la librería no se dio por decisión de los directivos de la institución, sino a través de un concurso en el que participaron estudiantes, profesores y egresados de la Nacional. Luz Adriana Ruiz, jefe de la Sección de Publicaciones, explicó que la convocatoria, titulada “La Librería Unal Medellín busca nombre”, inició en junio de 2025 y que la idea era que los participantes propusieran un nombre que rindiera tributo a una mujer antioqueña que haya marcado la cultura del departamento. En total, se recibieron 21 nombres de mujeres que, desde el arte, la literatura y la filantropía, han dejado huella en la historia cultural antioqueña. La artista Débora Arango, la sindicalista María Cano, la escritora Isabel Carrasquilla y la pianista Teresita Gómez fueron otros de los nombres postulados para bautizar la librería, que abrió sus puertas en agosto de 2024. Sin embargo, el nombre de Bonnett fue propuesto por dos miembros de la comunidad universitaria, por lo que un jurado determinó que la autora de obras como Lo que no tiene nombre y Donde nadie me espere debía ser quien diera nombre a la librería.