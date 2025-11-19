Ahora la Librería Unal de Medellín lleva el nombre de la escritora Piedad Bonnett

Desde este martes, la librería de la Universidad Nacional, sede Medellín, tiene un nuevo nombre. Se trata de la Librería Unal Piedad Bonnett, con el que la institución de educación superior busca rendirle un homenaje a la poeta y novelista antioqueña, considerada una de las grandes plumas contemporáneas de la literatura colombiana.
La librería universitaria, ubicada en el campus El Volador, fue bautizada este 18 de noviembre en un acto en el que estuvieron presentes la escritora, profesores, docentes y estudiantes de la universidad. Allí, Bonnett, nacida en Amalfi, expresó su agradecimiento a quienes decidieron darle su nombre a este espacio dedicado a la literatura.
“Este es un momento único, feliz. Y es posible que esas palabras se queden cortas a la hora de expresar el tamaño de mi agradecimiento porque me resulta casi increíble la idea de que entre tantas mujeres consagradas a las letras, el arte y el pensamiento, mi nombre haya sido elegido para designar una librería y no cualquiera, una librería universitaria por la que transitarán sobre todo jóvenes estudiantes y maestros que, como yo, han dedicado la vida a la lectura y a la investigación”, dijo la poeta este martes en Medellín.