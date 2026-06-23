Leyes que suenan en la calle: el Perpetuo Socorro acogerá la Fiesta de las Músicas en honor a las mujeres en los escenarios

Una tarima al aire libre y el sonido de múltiples géneros musicales serán el epicentro de un evento de transformación legislativa. El Distrito Creativo El Perpetuo Socorro, en Medellín, recibirá la Fiesta de las Músicas el próximo viernes 26 de junio a partir de las 4:00 p.m.
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El evento, que contará con entrada libre, congregará a diferentes artistas, gestores culturales y ciudadanía en una jornada de música en vivo diseñada para celebrar la sanción de dos nuevas leyes que impactan directamente al sector.