Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Leyes que suenan en la calle: el Perpetuo Socorro acogerá la Fiesta de las Músicas en honor a las mujeres en los escenarios

La música en vivo será el vehículo para que el sector cultural de Medellín reciba y examine el impacto de dos nuevas normativas nacionales: la Ley de la Música y la Ley Súbeles a Ellas.

  • El evento alternará las presentaciones de agrupaciones locales con la divulgación de las nuevas herramientas de financiación y equidad de género aprobadas para el gremio. FOTO: El Colombiano
    El evento alternará las presentaciones de agrupaciones locales con la divulgación de las nuevas herramientas de financiación y equidad de género aprobadas para el gremio. FOTO: El Colombiano
  • Esta nueva normativa obligará a los municipios a reestructurar sus programaciones culturales e implementar cuotas de género en eventos y festivales públicos. FOTO: El Colombiano
    Esta nueva normativa obligará a los municipios a reestructurar sus programaciones culturales e implementar cuotas de género en eventos y festivales públicos. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Una tarima al aire libre y el sonido de múltiples géneros musicales serán el epicentro de un evento de transformación legislativa. El Distrito Creativo El Perpetuo Socorro, en Medellín, recibirá la Fiesta de las Músicas el próximo viernes 26 de junio a partir de las 4:00 p.m.

Le puede interesar: Escenarios con voz de mujer: Congreso aprobó la ley ‘Súbeles a Ellas’, una apuesta femenina en la música colombiana

El evento, que contará con entrada libre, congregará a diferentes artistas, gestores culturales y ciudadanía en una jornada de música en vivo diseñada para celebrar la sanción de dos nuevas leyes que impactan directamente al sector.

Los motivos de la celebración

El encuentro surgió como una iniciativa conjunta entre el Congreso de la República, Proantioquia, Sustentropía, El Convite y el Distrito Creativo El Perpetuo Socorro de la ciudad de Medellín.

El propósito central es conmemorar la aprobación de la Ley de la Música y la Ley Súbeles a Ellas, normativas orientadas a modificar las condiciones de financiación, equidad y seguridad en las tarimas de la industria musical colombiana.

La Ley de la Música, impulsada por los representantes a la Cámara Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, establece herramientas de financiación e incentivos para la creación y producción en el país.

Esta norma contempla la estructura del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música y el Sistema de Información de la Música (SIMUS), además de buscar mayor transparencia en la gestión de los derechos de autor y el fortalecimiento de las músicas tradicionales.

Equidad de género en las tarimas públicas del país

Por otra parte, la Ley Súbeles a Ellas, aprobada el pasado 10 de junio en el Congreso de la República, introduce regulaciones específicas para el sector de los espectáculos públicos de carácter musical que reciben financiación del Estado.

La normativa impone porcentajes mínimos de participación de mujeres artistas en los carteles de dichos eventos. De igual forma, dispone la creación del Directorio Violeta para la contratación y la instalación de Puntos Violeta junto con rutas de atención enfocadas en garantizar espacios libres de violencia de género.

Al respecto, el representante Daniel Carvalho señaló que estas leyes constituyen una apuesta por el talento y la diversidad cultural que busca ampliar las oportunidades en los diferentes territorios de Colombia.

Programación y coordenadas

La programación musical en vivo estará integrada por los siguientes artistas y agrupaciones locales, como:

-Chelo La Cabra

-De Bruces a Mí

-Solo Valencia

-Kriss Salas

-Oceánica

-Juan Astronauta

-Latinoamerican Sombi

-Coro Ensamble Vocal

-4 Eskuela

Esta nueva normativa obligará a los municipios a reestructurar sus programaciones culturales e implementar cuotas de género en eventos y festivales públicos. FOTO: El Colombiano
Esta nueva normativa obligará a los municipios a reestructurar sus programaciones culturales e implementar cuotas de género en eventos y festivales públicos. FOTO: El Colombiano

La cita para el público general está programada en la calle 35, entre las carreras 46 y 46A de la capital antioqueña. La organización habilitó la línea telefónica 322 594 02 12 para la atención de los medios de comunicación interesados en el cubrimiento del evento.

También le puede interesar: El Balcón de los Recuerdos, en Medellín, se roba todas las miradas con sus más de 300 antigüedades

Temas recomendados

Cultura
Música
Derechos humanos
Equidad de género
Mujeres
Eventos
Política
Congreso de la República
Cámara de Representantes
Redes sociales
Virales
Política social
Tendencias
artistas
Videos
Gobierno Nacional
Cantantes
Brecha de género
Industria musical
congresistas
Funcionarios públicos
Leyes
Grupos musicales
Colombia
Antioquia
Medellín
Bogotá
Daniel Carvalho
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos