“La ciudad literalmente colapsó y adentro había una multitud de gente entre las mazorcas asadas, la fritanga, las crispetas y los libros. Ahí yo decía: ¡Qué es esto! ¡Esto es vida! Los libros como el centro de este reencuentro de los colombianos consigo mismos me dio una sensación de vitalidad y de rebeldía muy deliciosa. Aquí está pasando algo”, afirmó en una entrevista con la agencia Efe.

El libro

Dos romances, el poder del silencio y la figura de la reina de Saba, salpicados por las historias de destierro que viven todavía hoy en el Cuerno de África, son el marco de su nueva novela. Asegura que tras ese dolor también hay “una fuerte historia de coraje en busca de rincones donde la vida sea posible”.

Laura Restrepo, cuyas novelas siempre beben de la reportería –”una nunca deja de ser periodista”, afirmó en entrevista con Efe– encontró en Somalia, Etiopía y Yemen a donde viajó con Médicos Sin Fronteras (MSF) la raíz de “Canción de antiguos amantes” (Alfaguara).

La novela, de mitos reinventados, “porque para eso están los mitos, para reinventarlos”, es un viaje romántico y erótico, pero también histórico y humano.

“Siempre he tenido obsesión y fascinación por las mujeres, no desplazadas, sino desterradas –discierne–. Porque no es que se quieran desplazar, es que las arrancan de su tierra”.

“Lo que yo sentí allí es el mismo río de gente que pasa por el desplazamiento interno colombiano, es el mismo río de mujeres que va por toda Centroamérica, que van a trancarse a la frontera de EE. UU. Es el mismo río de gente que está atravesando el Mediterráneo tratando de llegar a Europa –enumera–. Esa multitud errante” que da título a otra de sus novelas.

En Somalia y en sus desiertos, Restrepo encontró “otro planeta”, un lugar donde “la vida se agarra por un pelo”, y donde se ve cómo “el destierro es seguramente la mayor tragedia de nuestros tiempos”.