x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En el Teatro El Trueque estrenarán obra inspirada en Gonzalo Arango

Hace medio siglo murió Gonzalo Arango en un accidente automovilístico y este grupo de Medellín lo recuerda con un montaje escénico.

  • José Félix Londoño Zuluaga interpreta a los dos personajes principales de la obra que él mismo escribió. FOTO: Manuel Saldarriaga
    José Félix Londoño Zuluaga interpreta a los dos personajes principales de la obra que él mismo escribió. FOTO: Manuel Saldarriaga
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 38 minutos
bookmark

El teatro El Trueque presentará el estreno de La profecía de un Desquite, una obra teatral de José Félix Londoño Zuluaga inspirada en el polémico poema que Gonzalo Arango escribió sobre José William Aranguren, el bandolero de los años cincuenta conocido con el nombre de guerra de Desquite. La obra, que tendrá funciones el 23, 24, 30 y 31 de enero, a las 8:00 p. m, en el teatro La musa rosada (Prado Centro) hace parte de las conmemoraciones por los cincuenta años de la muerte del fundador del nadaísmo.

Le puede interesar: Las grandes pérdidas para la cultura y el deporte mundial en 2025

Londoño, dramaturgo, director y actor con casi tres décadas de trayectoria, asume en esta puesta en escena un reto personal y artístico. Desde ese punto de partida, La profecía de un Desquite no se limita a una adaptación literal, sino que propone una reflexión escénica sobre la violencia, la culpa, la memoria y las contradicciones morales que atraviesan la historia colombiana.

El montaje surge de un proceso de investigación y escritura iniciado el año pasado, cuando Londoño decidió “meterle el diente” a un texto que, según él mismo reconoce, no se deja abordar fácilmente. Memorizarlo, desentrañarlo y llevarlo a escena implicó investigar sobre las vidas de Arango y del bandolero.

En escena, Londoño construye una dualidad: interpreta tanto a Desquite como a Gonzalo Arango. No se trata de un encuentro directo entre ambos personajes, sino de un diálogo en el que el poeta habla de su personaje y, al mismo tiempo, se convierte en él. Esta decisión refuerza el carácter introspectivo de la obra. Como lo plantea el propio actor, se trata de “una ficción sobre la ficción de Gonzalo Arango”.

Este nuevo estreno dialoga de manera directa con Pasajero a Betania, una de las obras representativas de El Trueque, basada también en textos de Gonzalo Arango. A diferencia de aquel montaje, que contó con un elenco de tres actores y tuvo múltiples temporadas, La profecía de un Desquite apuesta por la potencia del monólogo como forma teatral. La decisión responde al deseo de explorar otro ángulo del escritor nadaísta y de profundizar en sus zonas más incómodas y polémicas.

El estreno de la obra se inscribe, además, en un proyecto más amplio que busca reactivar la conversación alrededor de Gonzalo Arango. Según contó el director, El Trueque se propiciará este año espacios de encuentro para lecturas, tertulias y reflexiones en torno al legado de Arango, convocando a estudiosos y públicos interesados en revisitar su obra desde el presente.

Siga leyendo: La música que somos: en 2026 la Orquesta Filarmónica de Medellín apuesta por la identidad

Temas recomendados

Cultura
Teatro
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida