Karol G está molesta por foto pasada de retoques, ¿se les fue la mano con el photoshop? ​​​​​​​

La aparición en la portada de GQ Magazine dejó a la cantante Karol G con un mal sabor, malestar que la artista decidió no ocultar. A través de su cuenta de Instagram, la paisa se quejó por los retoques que le hicieron a la fotografía para la que posó muy emocionada y aprovechó para hacer, de nuevo, una reivindicación de la belleza natural.

Para ella, la publicación de la imagen sencillamente no la representa. “Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo a través de su Instagram en un mensaje que acompañó con otra foto de ella en la que aparece sin maquillaje.