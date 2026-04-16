Imagineros: la sala de Manrique que entrega el 80% de su taquilla a los artistas emergentes

A pocos metros de la 45, la famosa calle tanguera de Manrique, está la sede de Imagineros (Cl. 70 #44-86), un espacio dedicado a las prácticas escénicas contemporáneas, con una programación que prioriza el performance, la experimentación y el trabajo con artistas emergentes. Fundado en 1994 por Soraya Trujillo y un grupo de comunicadores y artistas vinculados a procesos teatrales de la ciudad, Imagineros ha tenido diferentes sedes, pero ha sido la de Manrique la que se ha convertido en un referente para los artistas, teatreros e intelectuales de la ciudad, en particular para aquellos que han tenido vínculos con la Universidad de Antioquia.

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El espacio tiene las puertas abiertas de lunes a sábado desde las 10:00 de la mañana, con cierre los domingos. Durante los días de función —jueves, viernes y sábado— la actividad inicia a las 5:00 de la tarde y se extiende hasta cerca de las 10:00 de la noche. La programación incluye presentaciones escénicas, procesos formativos, asesorías y encuentros con el público, con una oferta que varía cada mes según los grupos invitados.

A diferencia de los circuitos tradicionales, Imagineros centra su parrilla de programación en grupos jóvenes y colectivos sin sede. Según la programación de este año, cerca del 70 % de los participantes corresponde a estas agrupaciones, muchas de ellas integradas por estudiantes universitarios o artistas en formación.

También se incluyen propuestas de danza, investigación escénica y proyectos interdisciplinarios que amplían la idea de lo escénico más allá del teatro.

El modelo de funcionamiento de la sala da prioridad el apoyo a los grupos. En términos de taquilla, se aplica una distribución en la que el 80 % de los ingresos corresponde a los artistas y el 20 % a la sala. En algunos casos, especialmente con colectivos comunitarios, el espacio ha cedido el 100 % de los recursos, cuentan sus organizadores. La financiación de la corporación se sostiene mediante convocatorias públicas, proyectos culturales y aportes de sus integrantes.