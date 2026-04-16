x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Imagineros: la sala de Manrique que entrega el 80% de su taquilla a los artistas emergentes

Continúa nuestra serie de escenarios en la ciudad. Imagineros ofrece una agenda cultural de teatro, danza, música y más.

  • En Imgineros los espectadores asumen el rol de cocreadores y las obras rompen la cuarta pared escénica para entablar diálogos con la gente. FOTO camilo suárez
    En Imgineros los espectadores asumen el rol de cocreadores y las obras rompen la cuarta pared escénica para entablar diálogos con la gente. FOTO camilo suárez
  • Imagineros reúne a un colectivo de artistas y comunicadores sociales, muchos de ellos vinculados con la UdeA. Foto: Camilo Suárez.
    Imagineros reúne a un colectivo de artistas y comunicadores sociales, muchos de ellos vinculados con la UdeA. Foto: Camilo Suárez.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

16 de abril de 2026
bookmark

A pocos metros de la 45, la famosa calle tanguera de Manrique, está la sede de Imagineros (Cl. 70 #44-86), un espacio dedicado a las prácticas escénicas contemporáneas, con una programación que prioriza el performance, la experimentación y el trabajo con artistas emergentes. Fundado en 1994 por Soraya Trujillo y un grupo de comunicadores y artistas vinculados a procesos teatrales de la ciudad, Imagineros ha tenido diferentes sedes, pero ha sido la de Manrique la que se ha convertido en un referente para los artistas, teatreros e intelectuales de la ciudad, en particular para aquellos que han tenido vínculos con la Universidad de Antioquia.

Siga leyendo: Alquimia, la exposición de arte en Medellín que explora el azar y los materiales no tradicionales

El espacio tiene las puertas abiertas de lunes a sábado desde las 10:00 de la mañana, con cierre los domingos. Durante los días de función —jueves, viernes y sábado— la actividad inicia a las 5:00 de la tarde y se extiende hasta cerca de las 10:00 de la noche. La programación incluye presentaciones escénicas, procesos formativos, asesorías y encuentros con el público, con una oferta que varía cada mes según los grupos invitados.

A diferencia de los circuitos tradicionales, Imagineros centra su parrilla de programación en grupos jóvenes y colectivos sin sede. Según la programación de este año, cerca del 70 % de los participantes corresponde a estas agrupaciones, muchas de ellas integradas por estudiantes universitarios o artistas en formación.

También se incluyen propuestas de danza, investigación escénica y proyectos interdisciplinarios que amplían la idea de lo escénico más allá del teatro.

El modelo de funcionamiento de la sala da prioridad el apoyo a los grupos. En términos de taquilla, se aplica una distribución en la que el 80 % de los ingresos corresponde a los artistas y el 20 % a la sala. En algunos casos, especialmente con colectivos comunitarios, el espacio ha cedido el 100 % de los recursos, cuentan sus organizadores. La financiación de la corporación se sostiene mediante convocatorias públicas, proyectos culturales y aportes de sus integrantes.

Imagineros reúne a un colectivo de artistas y comunicadores sociales, muchos de ellos vinculados con la UdeA. Foto: Camilo Suárez.
Imagineros reúne a un colectivo de artistas y comunicadores sociales, muchos de ellos vinculados con la UdeA. Foto: Camilo Suárez.

La capacidad del espacio es de aproximadamente 50 personas, aunque en algunas funciones la asistencia supera este número, lo que ha obligado a programar funciones adicionales. La disposición del público varía según la propuesta artística: muchas de las obras eliminan la separación entre escenario y espectadores, promoviendo la participación directa de los asistentes.

La relación con el público es diversa. A Imagineros asisten principalmente jóvenes, estudiantes y personas vinculadas a procesos culturales, aunque también llegan habitantes del sector y visitantes de otros municipios. Cada grupo invitado convoca a su propio público. La sala mantiene además una política de acceso flexible, que incluye cortesías para quienes no pueden pagar la entrada.

La corporación también ha trabajado en procesos de formación con infancia, adolescencia y adultos mayores, en articulación con convocatorias públicas. Aunque en 2026 estos talleres no han iniciado de manera formal, se proyectan nuevas actividades, entre ellas un proceso de larga duración liderado por un formador externo y talleres puntuales de danza.

Le puede interesar: “Quien ha visto una ópera bien hecha no suelta el género”: Ragnar Conde, director mexicano en Medellín

Por ejemplo, al final de la entrevista para esta nota, un asistente contó la historia de su vínculo con el arte. Dijo que hace unos años, mientras vivía los estragos emocionales de una “tusa”, pasó frente a la sede de Imagineros. Entró por pura curiosidad y allí encontró el arte. Desde entonces asiste con frecuencia al espacio.

Uno de los eventos que articula la relación con el territorio es Bailando con el barrio, festival que se realiza en septiembre (este año tendrá lugar los días 17, 18 y 19) y reúne a grupos infantiles y juveniles de distintas comunas, principalmente de las zonas nororientales de la ciudad. El evento convoca a colectivos provenientes de procesos comunitarios, casas de cultura y juntas de acción comunal.

Otro de los principales eventos del calendario del grupo es Uno de los principales eventos es Liminales, encuentro internacional de prácticas artísticas, que en 2026 llegará a su edición número 13. El encuentro se realiza en la primera semana de noviembre y convoca artistas nacionales e internacionales. La organización adelanta gestiones para contar con participantes de Brasil y México, además de creadores de Bogotá, Cali. La programación contempla acciones en sala, charlas y talleres abiertos.

Desde sus inicios, la propuesta de Imagineros ha buscado distanciarse de las estructuras narrativas tradicionales del teatro, incorporando elementos de las artes plásticas y promoviendo la participación del público en las acciones escénicas. Este enfoque ha permitido la llegada de artistas de distintas disciplinas, así como la circulación de propuestas nacionales e internacionales.

La sala cuenta también con un servicio de café que funciona durante las jornadas de programación, con una oferta básica de bebidas y alimentos. Esta actividad complementa la experiencia del público y contribuye al sostenimiento del espacio.

Así va nuestra serie para que conozca todos los teatros que hay en Medellín:

1. Un buen parche en Medellín: con 200 funciones al año, Casa Teatro El Poblado apuesta al teatro reflexivo

2. En Belén, La Polilla acoge a los nuevos teatreros: un buen parche para la ciudad

3. Un buen parche en Medellín: Canchimalos, 50 años de labores culturales en La América

4. Este es el teatro de Medellín preferido por los grupos emergentes de la ciudad para estrenar sus obras

5. Conozca el único teatro en la Medellín ubicado dentro de un centro comercial

6. Sala Rec y Casa Maracaibo, nuevos espacios de teatro en Medellín

7. La montaña que piensa: teatro atrae turistas a Calatrava, en Itagüí

Temas recomendados

Cultura
Música
Danza
Teatro
Colombia
Antioquia
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida