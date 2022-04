En el libro Botero. La pintura, el crítico francés Gilbert Lascault dice que Botero construye en su obra un mundo donde “la carne no es triste, los cuerpos se sienten a sus anchas, todo es tranquilo y feliz. Ni los diablos son malos de verdad. En ese mundo, cada instante se prolonga y halla su plenitud. El tiempo está constituido por los que podríamos llamar ‘instantes rollizos’”.

No es que sus personajes sean gordos, es que el mundo es así. La perspectiva es diferente, se desafía, pero no se rompe, y todo tiene una razón de ser: una manzana verde o un loro aparecen por la necesidad del pintor de incluir el color, la pintura se lo pide y él suele obedecerle. Todo está pensado, nada corresponde al azar. De ahí que se preocupe por darle un sentido hasta a los suelos. Lascault lo cita diciendo: “El suelo siempre peligra convertirse en la parte más deslucida de un cuadro”, pero eso no sucede en sus obras.

Con frecuencia hace alusiones a la historia del arte, que estudió a profundidad y lleva consigo las enseñanzas de algunos maestros, como Piero della Francesca e Ingres. Por eso, los críticos lo han catalogado como el último Renacentista. A él le llaman la atención el autorretrato, las naturalezas muertas y las figuras religiosas, temas recurrentes del arte clásico.

Un universo artificial

Ese mundo ideal lo construyó con los recuerdos de sus años en Antioquia, en la Colombia de mediados del siglo XX. Las mujeres y los hombres son gordos, bien peinados y vestidos de domingo, cuando no se encuentran desnudos en situaciones más eróticas, que es otro de los temas del maestro.

Esas son algunas de las reglas de su universo, pues no es un pintor surrealista. Botero sigue una estructura, se ubica en el terreno de lo improbable, según Lascault. Es un mundo que no existe, pero tiene sentido. Además, recrea una América que solo vive en su recuerdo. Igualmente, él no pinta con modelos sino con las percepciones que tiene almacenadas en la memoria. “América Latina sigue siendo uno de los pocos lugares de la Tierra que todavía puede transformarse en mito”, suele decir el artista.

Aquí algunas ideas y referencias que se pueden encontrar en sus obras, para que la próxima vez que mire un Botero, entienda más qué pasó. Esta es el Exvoto y se encuentra en el Museo de Antioquia.