Guarde los alimentos para que le duren mucho

La escena, hace unas semanas, fue común aquí y en varios países del mundo: personas en los supermercados abasteciéndose para los días de cuarentena que se avecinaban (eso sin acaparar los recursos). La consigna de quedarse en casa llegó con la oportunidad de comprar lo que se necesitara para no tener que salir, y ahí llegó un tema que los nutricionistas y especialistas consultados consideran “rajan” a más de uno: conservar esos alimentos de la mejor manera. Eso porque hay muchos mitos por aclarar.

COMPRAS CONSCIENTES Y CON LISTA EN MANO

Un tip es empezar a gastar primero lo no perecedero y terminar con eso que se daña más fácil: los lácteos, la carne y algunos vegetales que requieren refrigeración.

El gastrónomo Cardona añade que en estos momentos es ideal saber que si va a comer tomates “para qué los va a hacer, si para ensalada o para una crema, cuántos son en la casa y sacar un promedio. No tiene que ser una super fórmula, pero sí tener claridad de cuánto se necesita. Ahora no estamos para desperdiciar alimentos”.

a la hora de guardar los alimentos

Hay frutas que se pueden tener fuera de la nevera siempre y cuando se vayan a consumir rápidamente. Un consejo del gastrónomo es que si unas como el mango o el aguacate ya están maduras y no se van a consumir ese día, lo ideal es refrigerarlas para frenar su proceso de maduración y ya comerlas al día siguiente.

consejos en la nevera para refrigerar

A la hora de guardar vegetales que ya han sido abiertos como tomates, champiñones, las hojas como lechugas, cilantro y perejil, les funciona tener unas toallas de papel absorbente en el sitio donde se guarden, indica Cardona. “En el caso de una lata en la que quedó contenido porque no se usó todo es preferible sacarlo y guardarlo en otro recipiente, pero no por que la lata sea mala sino por que desconocemos la manipulación que tuvo, por eso lo preferible es lavarlas bien al llegar del mercado”.

Para lograr mayor vida útil de los productos es ideal almacenarlos de forma separada, “que exista una barrera física entre grupos de alimentos para que los microorganismos o compuestos que hay en uno no vayan a pasar a otros, que eso es lo que llamamos contaminación cruzada. Se logra con recipientes que tengan tapa o en bolsas para almacenar los productos (que se puedan reutilizar lavándolas muy bien con agua y jabón y luego poniéndolas a secar)”, anota Zuluaga.

a tener en cuenta al congelar

A la hora de guardar en el congelador es preferible hacerlo porcionado y la mejor manera de descongelar es sacarlo la noche anterior a la nevera “para que no se pierda la cadena de frío. Por eso es tan importante la planeación, tener claro lo que se vaya a cocinar día tras día”, indica el gastrónomo.

Al igual que en la nevera, cada producto debe ir separado, lo mismo debe ocurrir en el congelador. “No se recomienda congelar aquellos vegetales que son altos en agua como el tomate, las hojas como la lechuga, la espinaca, el cilantro, cebolla de rama, pero si posteriormente se van a usar para licuarlos o hacer pastas o cremas, no hay tanto problema, pero un tomate congelado no servirá, desde el punto de vista de la textura, para una ensalada”, precisa Zuluaga.

los huevos y el pan sí pueden ir a la nevera

Los huevos se conservan más tiempo en refrigeración, ahí lo más importante, indican ambos especialistas, es no lavarlos antes de guardarlos ya que al ser tan porosos puede entrarles agua. Es mejor limpiarlos con una servilleta antes de guardarlos y al hacerlo buscar la manera de que se metan tapados en un recipiente para que ellos no adquieran esos sabores “de nevera” que dice la gente. Con relación al pan este igual puede refrigerarse, “pero si los dejas afuera no pasa nada, en el caso de los comerciales. Y los artesanales es mejor consumirlos en el menor tiempo posible. Si están en la nevera es preferible calentarlos o tostarlos antes de consumirlos, para que su sabor sea mucho mejor