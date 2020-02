Gretel y Hansel, terror en un cuento de hadas

El clásico cuento de los hermanos Grimm ahora fue adaptado al cine como una historia de fantasía y horror. La actriz Sophia Lillis, quien debutó hace dos años en la exitosa adaptación de Stephen King, It, es la protagonista de esta historia.

En las notas de producción de la película, el escritor y director Osgood “Oz” Perkins (La enviada del mal) dijo que la intérprete está en su gran momento. A sus 18 años, esta neoyorquina es titular de las dos entregas de It; recientemente actuó en la serie Sharp Objects de HBO y ahora hace parte del elenco del thriller psicológico Gretel y Hansel.

En esta entrevista, cedida por la distribuidora de la cinta, la actriz habló sobre la realización de su nueva película desde Los Ángeles.

¿Qué fue lo que inicialmente la atrajo de Gretel y Hansel?

“Eso es lo que realmente me hizo querer ser parte de este proyecto. Cuando hablamos, realmente pude verme trabajando con él. Era realmente divertido e intrigante, y pensé que me encantaría pasar dos meses trabajando en un proyecto con él”.

¿Cómo se acercó a su personaje?

“Siempre he trabajado en estos personajes muy fuertes e independientes. Gretel es similar en ese sentido. Ella tiene algo que quiere hacer: cuidar a su hermano a quien realmente ama, pero al mismo tiempo sabe que hay algo más que puede hacer con su vida ... La historia trata de descubrir su confianza, de imaginar saber quién es ella y cuán poderosa es.

¿Cómo fue ese cambio?

“Osgood (el director) realmente convirtió este breve cuento de hadas en algo completamente diferente. Solo traté de seguirlo y hacer lo mejor que pude para ayudar a contarlo... No hay mucho sobre ella en la historia original: es solo la hermana pequeña que sigue a su hermano al bosque. Oz la convirtió en un personaje real”.

¿De ahí el cambio en el título de Gretel y Hansel?

“Sí, es una especie de toma más feminista. Esta vez Gretel es quien cuida a Hansel. Ella es quien toma la iniciativa y tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso es Gretel y Hansel en lugar de Hansel y Gretel”.

¿Le han cambiado las cosas desde el lanzamiento de It?

“De alguna manera me puso ahí. Sabes, me dio trabajo. Me llevó a otros proyectos. Me llevó a Gretel y Hansel. Sin embargo, realmente no cambió mucho mi vida”.

¿Qué es lo que más le gustó de trabajar con Osgood Perkins?

“Me encanta. “Oz” Perkins es muy enérgico y realmente positivo. Después de hacer una escena, a veces pensaba: ‘Oh, eso no fue lo suficientemente bueno... Tal vez debería cambiar las cosas... Y él se acercó a mí y me dijo: ‘¡Eso fue increíble! ¡Vayamos al siguiente!’”.