En la vida hay dos maneras de plasmar lo que sucede a tu alrededor. Una es tu memoria. Otra es la fotografía. Yo he utilizado una cámara fotográfica para conocer todo, para vivir todo, con intensidad, con realismo. Detrás de ella he desafiado los cánones sociales.

***

Esa fue la vida de esta reportera: no le gustaba la oficialidad, aunque muchas veces hizo fotos oficiales para sobrevivir. De matrimonios, de reinados (fue el primer cubrimiento que hizo para este diario en 1969), de escritores como Cortázar y Benedetti, de la vida cotidiana.

Sin embargo, y lo dijo varias veces, lo que quería era vengarse de la vida. De la cárcel salió ennoviada con Toñilas, un bandido del que hasta su suegra le advierte que usted tan bonita no se meta con él, pero Giovanna insiste. No fue un romance para toda la vida, ella tuvo muchos novios, pero sí alguien que la movió, que la cambió y de quien estuvo pendiente hasta que alguien le dijo que lo habían matado. Esa historia la quiso vender como una película, pero no la compraron.

Nuestro idilio duró apenas unos meses. Volvimos a Medellín. Me di cuenta de que era un drogadicto, que estaba acabado. Me fui por mi cuenta y empecé a recuperar lo mío. Mi vida. Mi alma.

Esta reportera termina en Europa, después de conocer a Pablo Escobar y tomarle fotos y venderle, antes de que todo se enrareciera y le mataran a varios amigos, entre ellos a Héctor Abad Gómez.

Un sufragio con su nombre la hizo exiliarse en Italia en 1987. Se fue a sobrevivir, a hacer fotos más turísticas, de su vida, de monumentos. Se fue a escribir su novela, de la que Sol Astrid dice tiene instantáneas muy potentes, con una supervoz, donde cuenta sin esconderse lo que le pasó. No se publicó, pero podría publicarse. Así como su archivo, que debería ser adoptado por una institución, comenta la curadora.

Pezzotti murió en 2019, en Medellín, adonde había regresado, y en esas fotografías en las que hay además una obsesión por los niños y el tema social y artístico, se resume su mundo: una mujer que miró con su cámara.

Me he vestido de cámara fotográfica para vivir todo de cerca. No me contentado con lo que me cuentan. No. Yo lo he vivido.