Comiendo por Colombia: en el valle de las delicias

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
“Del puente para allá Juanchito, del puente para acá esta Cali”.
Llegamos a la tierra de la salsa, la fiesta y varios sabores alegres que marcaron mi niñez como el arequipe de caja con capa crocante y textura arenosa y los panderos del tarrito blanco y rojo. No veía la hora de llegar a donde los vendían o a que me los trajeran mis papás cuando iban por allá. Con los años fui descubriendo otras maravillas como el cholao, la lulada y el champús, las marranitas, los aborrajados, la chuleta valluna, el sancocho y el arroz atollado.
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Al llegar al Valle del Cauca en carro desde el norte descubrirá unos de los paisajes más hermosos del país con las haciendas antiguas en las riberas del Cauca, los sembrados de caña infinitos y la majestuosidad de un valle fértil lleno de sitios donde se come rico.
Cali ofrece ese encanto del contraste entre la cocina regional, la moderna creativa, la “de dedo parado”, la callejera y por supuesto la más divertida, la de la rumba en trasnochaderos y amanecederos con largas filas desde la medianoche. En mi última visita me sorprendió el bulevar junto al río, cerca de la Ermita, un lugar delicioso para caminar y comer.