El secreto de la felicidad

Por: Álvaro Molina @molinacocinero Al terminar la aventura de sabores por Colombia, hoy nos metemos en la alacena, a las plazas de mercado y a escudriñar las notas de las abuelas para invitarlos a cocinar. Arriésguese que, si la primera vez no le sale bien, seguro que no repetirá los mismos errores, más cuando hay miles de recursos para guiarse (al final de esta nota, por ejemplo, hay un correo en el que puede consultar lo que quiera). Comer y cocinar son dos placeres sublimes que lo ayudan a ser feliz. La primera expresión de amor de una mamá es a través de los sabores. Como oficio, es más divertido que cualquiera de oficina; la felicidad es inversamente proporcional al número de reuniones. Cocinar encabeza el repertorio de los recursos para enamorar. Alrededor de la mesa suceden la convivencia familiar y social, negocios y eventos. Lea: Comiendo por Colombia: en los hermosos territorios nacionales Alimentarse nació como un acto metabólico, una necesidad para subsistir hasta que, Luis XIV de Francia, entendió que comer podía ser un placer. El Rey Sol: “fue decisivo en la transformación de la cocina en ciencia: impulsó técnicas modernas, instauró la etiqueta y promovió productos agrícolas que aún hoy definen la gastronomía mundial”. Reinó por 72 años desde los 4 entre 1643 y 1715. Desafió a su corte de más de 300 cocineros a preparar alimentos dignos para un rey y gestó un movimiento que sigue vigente hoy, cuando millones de cocineros nos desvelamos pensando en cómo complacer a la gente. De ese movimiento surgió la ciencia culinaria. Cada proceso en la cocina se denomina técnica. A cada acción una reacción: cocer, saltear, batir, mezclar, escaldar, pitar, fritar, apanar, hornear, brasear, rostizar, etc., producen efectos químicos, físicos y bioquímicos que determinan los sabores, aromas, texturas, formas y colores de los alimentos. Lo mejor es que millones de personas que jamás pisaron un salón de clase, cocinan como los dioses a punta de observación, talento, genética, pasión, necesidad, prueba y error. Se aprende a cocinar probando. Las heridas de guerra llegan solas a sumarnos experiencia.

De tanto insistir y ensayar aparece la alquimia que llamamos sazón: cómo transformar algo simple en algo sublime. Un debate entre lo sagrado que nos enseña la ciencia y lo profano que aprendemos con la vida. Cada vez lo hacemos mejor y apreciamos más lo que prepararan los demás, sin juzgar, porque la receta perfecta no existe. Muchos procesos son mágicos como los derivados lácteos que le tomaron al hombre miles de años hasta que entendió que la leche se convierte en yogur, queso, mantequilla o crema de leche tras una serie de reacciones bioquímicas mediante la acción de hongos, bacterias, cuajos, mohos y levaduras. Un chicharrón resulta de sumergir tocino en grasa que, visto desde la química, es una transformación de proteínas en condiciones de calor intenso. Se suceden cambios moleculares que se traducen en felicidad. Conozco señoras que los hacen perfectos sin entender nada de esto. Le puede interesar: Comiendo por Colombia: en la tierra de la hospitalidad y los paisajes La ciencia exacta, la física cuántica es la repostería. Exige el manejo de medidas, gramos, tiempos y temperaturas precisas, dejando poco para la imaginación, al menos para los que no la conocemos bien. Mientras más la estudio, más me falta por aprender. Para entender la ciencia culinaria hay que ver un señor haciendo buñuelos en una esquina para darse cuenta cómo intervienen la física para que se forme una esfera perfecta y la química del sabor que demuestra que la felicidad existe detrás de algo tan elemental. Después de muchos cursos y libros siento que la reacción más perfecta de la cocina, a la que le debemos los mejores sabores es la de Maillard: “Louis-Camille Maillard (1878–1936) médico y químico francés”, célebre por descubrir el proceso químico responsable de sacar los mejores sabores de los alimentos.