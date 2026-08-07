El secreto de la felicidad

Por: Álvaro Molina
@molinacocinero
Al terminar la aventura de sabores por Colombia, hoy nos metemos en la alacena, a las plazas de mercado y a escudriñar las notas de las abuelas para invitarlos a cocinar. Arriésguese que, si la primera vez no le sale bien, seguro que no repetirá los mismos errores, más cuando hay miles de recursos para guiarse (al final de esta nota, por ejemplo, hay un correo en el que puede consultar lo que quiera).
Comer y cocinar son dos placeres sublimes que lo ayudan a ser feliz. La primera expresión de amor de una mamá es a través de los sabores. Como oficio, es más divertido que cualquiera de oficina; la felicidad es inversamente proporcional al número de reuniones. Cocinar encabeza el repertorio de los recursos para enamorar. Alrededor de la mesa suceden la convivencia familiar y social, negocios y eventos.
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Alimentarse nació como un acto metabólico, una necesidad para subsistir hasta que, Luis XIV de Francia, entendió que comer podía ser un placer. El Rey Sol: “fue decisivo en la transformación de la cocina en ciencia: impulsó técnicas modernas, instauró la etiqueta y promovió productos agrícolas que aún hoy definen la gastronomía mundial”. Reinó por 72 años desde los 4 entre 1643 y 1715. Desafió a su corte de más de 300 cocineros a preparar alimentos dignos para un rey y gestó un movimiento que sigue vigente hoy, cuando millones de cocineros nos desvelamos pensando en cómo complacer a la gente.
De ese movimiento surgió la ciencia culinaria. Cada proceso en la cocina se denomina técnica. A cada acción una reacción: cocer, saltear, batir, mezclar, escaldar, pitar, fritar, apanar, hornear, brasear, rostizar, etc., producen efectos químicos, físicos y bioquímicos que determinan los sabores, aromas, texturas, formas y colores de los alimentos.
Lo mejor es que millones de personas que jamás pisaron un salón de clase, cocinan como los dioses a punta de observación, talento, genética, pasión, necesidad, prueba y error. Se aprende a cocinar probando. Las heridas de guerra llegan solas a sumarnos experiencia.