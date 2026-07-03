Comiendo por Colombia: una aventura de sabores por la historia

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Nunca olvidaré las procesiones de semana santa en Popayán, adonde me llevaron chiquito dos veces. Se me quedaron grabadas las iglesias frías y sombrías, el olor a romero del incienso, los devotos murmurando oraciones mientras recorrían tristes las calles empedradas de la ciudad blanca cargando imágenes con velos morados. Recuerdo las noches largas y silenciosas en el hotel Monasterio donde tenía que dormir con la luz prendida. Una ciudad que parece de otra época, donde por fortuna entendieron la importancia de conservar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, que admiro y disfruto muchísimo y cada vez que voy, quedo con más ganas de volver. Hoy, por supuesto, duermo muy feliz en el Monasterio con la luz apagada.
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Visitar Popayán es un viaje maravilloso al pasado y un recorrido mágico por la historia del país. La ciudad señorial detenida en el tiempo que además de su arquitectura colonial memorable tiene un atractivo muy especial por lo que nunca se olvida: la hospitalidad patoja.
Si bien, para la vista es un deleite, para el paladar es un placer inigualable. Más que merecido recibió de la Unesco en el 2005 el título de Ciudad Gastronómica de Colombia que reconoce su cocina tradicional. Sabores que nacen de una fusión exquisita entre culturas indígenas, mestizas, afrodescendientes y españolas.