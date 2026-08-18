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Economía de Colombia creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026: ¿qué actividades la impulsaron?

La economía colombiana creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, impulsada principalmente por los servicios públicos, educación y salud.

  • El resultado de 3,5% constituye una señal sobre el comportamiento de la economía durante la primera mitad de 2026. FOTO: El Colombiano.
    El resultado de 3,5% constituye una señal sobre el comportamiento de la economía durante la primera mitad de 2026. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento anual de 3,5% en el segundo trimestre de 2026, según los resultados de las cuentas nacionales trimestrales divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El resultado corresponde a la serie original y muestra que la economía mantuvo una expansión positiva frente al mismo periodo de 2025. El mayor aporte a esta variación provino de las actividades relacionadas con la administración pública, educación y salud.

El grupo de actividades que reúne la administración pública y defensa, los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, la educación y las actividades de atención de la salud humana y servicios sociales registró un crecimiento anual de 10,0%.

Este sector fue el principal motor de la expansión del PIB durante el trimestre, al aportar 1,7 puntos porcentuales al crecimiento anual de 3,5%.

Puede leer: PIB de Colombia crecería 3,1% en el segundo trimestre del año, según estimación de Bancolombia

Otro de los grupos con una contribución importante fue el conformado por comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida.

Estas actividades crecieron 2,2% frente al segundo trimestre de 2025 y aportaron 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del PIB.

El tercer grupo que destacó en los resultados del Dane fue el de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, junto con las actividades realizadas por los hogares como empleadores y aquellas destinadas a la producción de bienes y servicios para uso propio.

Este conjunto presentó un crecimiento de 9,5% anual y contribuyó con 0,4 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB.

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