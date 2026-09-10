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Arte, música y patrimonio: Funza enciende sus calles con el Festival Cultural Zaquesazipa 2026 en Cundinamarca

Entre el 9 y el 20 de septiembre, el municipio de Funza abre sus puertas para celebrar la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, un evento para conectar el talento local con grandes figuras de todas partes.

  • La XXIX versión del Zaquesazipa no solo contará con la presencia de artistas como Jhonny Rivera, Elder Dayán y Pipe Bueno, sino que mantendrá el protagonismo en el talento local. FOTO: Alcaldía de Funza
    La XXIX versión del Zaquesazipa no solo contará con la presencia de artistas como Jhonny Rivera, Elder Dayán y Pipe Bueno, sino que mantendrá el protagonismo en el talento local. FOTO: Alcaldía de Funza
  • Músicos, bailarines, artesanos y gestores patrimoniales se darán cita durante casi dos semanas en Funza. FOTO: Alcaldía de Funza
    Músicos, bailarines, artesanos y gestores patrimoniales se darán cita durante casi dos semanas en Funza. FOTO: Alcaldía de Funza
  • Funza dará inicio este 9 de septiembre a 12 días continuos de programación cultural. FOTO: Alcaldía de Funza
    Funza dará inicio este 9 de septiembre a 12 días continuos de programación cultural. FOTO: Alcaldía de Funza
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los departamentos de Colombia le siguen apostando a la cultura. Del 9 al 20 de septiembre, el municipio de Funza se prepara para vivir 12 días de arte, cultura y grandes espectáculos con la celebración de la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026.

Este evento, que cada año gana mayor proyección nacional, ofrecerá conciertos, encuentros culturales y actividades para públicos de todas las edades en diferentes escenarios. La cuenta regresiva terminó para uno de los mayores eventos culturales de Cundinamarca.

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El talento local como eje central: Música y presentaciones estelares

Este viernes 11 de septiembre, más de 300 artistas locales participarán en el espectáculo de apertura denominado “Un año a la colombiana”. Esta puesta en escena integrará música, danza y diferentes expresiones artísticas desarrolladas desde los procesos culturales del municipio.

Durante el transcurso del festival, músicos, bailarines, escritores, actores, artistas visuales, artesanos, DJ, estudiantes y colectivos de Funza tendrán espacios para compartir su trabajo y mostrar la diversidad creativa y cultural. Y es que uno de los grandes protagonistas de esta edición será el talento funzano.

Músicos, bailarines, artesanos y gestores patrimoniales se darán cita durante casi dos semanas en Funza. FOTO: Alcaldía de Funza
Músicos, bailarines, artesanos y gestores patrimoniales se darán cita durante casi dos semanas en Funza. FOTO: Alcaldía de Funza

“Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del Zaquesazipa, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruten de todo lo que hemos preparado. Y, por supuesto, queremos invitar a los colombianos a que vengan a Funza y vivan con nosotros esta gran celebración”, detalló la alcaldesa, Jeimmy Villamil Buitrago.

Y agregó que “tendremos reconocidos artistas nacionales e internacionales, pero este Festival también es una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo nuestro, porque en Funza hay muchísimo talento por mostrar, apoyar y consolidar”.

La agenda musical tendrá tres jornadas principales en la Plazoleta Marqués de San Jorge, un escenario con una capacidad proyectada de entre 15.000 y 18.000 asistentes.

El concierto inaugural se realizará el sábado 12 de septiembre con las presentaciones de Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox. Posteriormente, el viernes 18 llegará “Funza Góspel 2026” con Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band.

El gran cierre musical está programado para el sábado 19, encabezado por Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz.

Programación familiar, patrimonio y nuevas audiencias

El Festival Zaquesazipa estructuró una oferta para las familias que incluye a Tu Rockcito, agrupación ganadora del Latin Grammy enfocada en niñas y niños, y un espectáculo de humor a cargo de Hassam. A estas actividades se sumarán expresiones de teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y culturas urbanas.

En el ámbito patrimonial y visual, la programación abarca el Festival Literario Escrituras Vivas, el Salón de Artistas Funzanos, exposiciones patrimoniales, encuentros de vigías del patrimonio y muestras artesanales y gastronómicas. También se incluyeron actividades académicas dedicadas a reconocer y preservar los oficios, saberes y tradiciones del municipio.

Funza dará inicio este 9 de septiembre a 12 días continuos de programación cultural. FOTO: Alcaldía de Funza
Funza dará inicio este 9 de septiembre a 12 días continuos de programación cultural. FOTO: Alcaldía de Funza

Tras 29 ediciones, la marca cultural de este evento ha trascendido las fronteras de Funza y continúa conectando con audiencias de todo el país. El creador de contenido Julián Pinilla hace parte de la promoción del festival, y Ubeimar Ríos, protagonista de la película colombiana Un poeta, se integrará a su programación artística y cultural.

Durante septiembre, Funza será un gran escenario abierto para Colombia. El ingreso a todos los eventos y actividades será libre y gratuito, y los espectáculos se desarrollarán en espacios libres de alcohol para promover ambientes seguros y familiares.

La programación completa se puede consultar en www.zaquesazipa.com y a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se celebrará el Festival Zaquesazipa 2026?
El festival se llevará a cabo del 9 al 20 de septiembre de 2026 en distintos escenarios del municipio de Funza, Cundinamarca, siendo la Plazoleta Marqués de San Jorge uno de los puntos principales para los grandes conciertos.
¿Cuánto cuestan las entradas para asistir a los eventos del festival?
El ingreso a todos los eventos y actividades del Festival Zaquesazipa 2026 es completamente libre y gratuito.
¿Qué artistas se presentarán en los conciertos principales del Zaquesazipa 2026?
La nómina musical incluye a Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox (sábado 12 de septiembre); Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band en el evento “Funza Góspel 2026” (viernes 18); y Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz para el cierre (sábado 19).
¿Cuáles son los horarios exactos de cada concierto o actividad?
La noticia no especifica los horarios detallados de cada presentación; sin embargo, la programación completa por días y horas se puede revisar en el sitio web www.zaquesazipa.com o en las redes sociales de la Alcaldía de Funza.

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