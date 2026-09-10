Arte, música y patrimonio: Funza enciende sus calles con el Festival Cultural Zaquesazipa 2026 en Cundinamarca

Los departamentos de Colombia le siguen apostando a la cultura. Del 9 al 20 de septiembre, el municipio de Funza se prepara para vivir 12 días de arte, cultura y grandes espectáculos con la celebración de la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026.
Este evento, que cada año gana mayor proyección nacional, ofrecerá conciertos, encuentros culturales y actividades para públicos de todas las edades en diferentes escenarios. La cuenta regresiva terminó para uno de los mayores eventos culturales de Cundinamarca.
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