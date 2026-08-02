Gazir encontró a su nuevo “elegido” del freestyle en Colombia

A los 19 años, cuando todavía tenía grandes anhelos y pensaba que iba a revolucionar el mundo, soñaba con ser host (presentador) de Batallas de Gallos, como también se le conoce a los combates de freestyle, que básicamente son dos personas dándose en la madre por medio de rimas... Sí, ese es el resumen ejecutivo, en otras palabras, es lo que estuvo haciendo Lokillo, el comediante, durante un tiempo, porque es como trovar, pero con ritmos diferentes y encarando a oponentes.
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Solía ver videos en mi computador, sentada en el escritorio de la casa de mis papás –muy entrada la madrugada y antes de pandemia–, de la escena del freestyle en Argentina y España, donde tenían grandes escenarios, luces, públicos multitudinarios, cubrimiento de medios e incluso ligas con grandes exponentes. Nada de eso en Colombia pasaba en Colombia, así que me fascinaba la idea de llegar hasta allá, aunque a mis papás no tanto, ¿para qué estudiar Periodismo si en verdad quieres ser presentadora de freestyle?
En aquel entonces, mandaban la parada nombres de peso, con historia dentro de la disciplina: Aczino, Chuty, Skone, pero en ese año, precisamente en ese 2019, me empezaron a aparecer en YouTube, mi ventana a este mundo tan fascinante y lejano, videos de una nueva promesa proveniente de tierras ibéricas: Gazir.
Era inevitable no quedarse horas viendo al estudiante de Física Gabriel Sánchez convertirse en Gazir, su nombre como freestyler. Un verdadero maestro de la improvisación y el futuro del freestyle.
Y es que se suele creer que estas dos disciplinas no conversan entre sí. Que quien domina los números difícilmente puede dominar las letras. Que la lógica y la creatividad caminan por caminos diferentes. Pero en Gazir ambas coexisten con una naturalidad desconcertante, como si nunca hubieran sido opuestas, como si siempre hubieran pertenecido al mismo universo.
Varios años más tarde, porque el mundo tiene maneras graciosas de obrar, pude sentarme con él a conversar, ya como periodista, porque lo de host tristemente nunca resultó.
Nos conectamos por Meet, porque con los afanes de la vida se van perdiendo las buenas costumbres de sentarse en una mesa con un café, y corroboré lo que siempre intuí, que era un tipazo: amable y dispuesto. Nadie se imaginaría que detrás de esa postura despreocupada que lo caracteriza, de esa sonrisa amplia de oreja a oreja y de esos ojos que reflejan la humildad de quienes tantas veces han sido subestimados, se esconde una de las mentes más brillantes y mordaces del freestyle contemporáneo.
Gazir cuenta. Cuenta letras y cuenta rimas para encontrar el número exacto de barras en cada batalla. Cuenta sílabas, sonantes y asonantes. Cuenta los segundos que le quedan antes de que termine el minuto de su intervención. Cuenta para sobrevivir sobre el escenario.
Cuenta porque, en el fondo, improvisar también es resolver ecuaciones, y quizá por eso se mueve con tanta comodidad entre ambos mundos.
Sobre la tarima tiene en cuenta todas las variables: el DJ, el cronómetro, el rival y su propia genialidad como si ya supiera la fórmula para resolver el problema. Mientras otros improvisan; él calcula. Mientras otros reaccionan; él anticipa.
Gazir es freestyler. A sus escasos 24 años aún no es tan veterano como para pertenecer por completo a la vieja escuela, pero tampoco tan joven como para formar parte de la nueva generación. Habita un extraño limbo generacional. Eso sí, la promesa quedó atrás hace tiempo. Gazir ya no es futuro; Gazir es el presente del freestyle.