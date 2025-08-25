Música y espiritualidad: así será el festival Soulstice en el Parque Tayrona

La espera terminó. Soulstice Dance 2025 reveló el cartel oficial de la ceremonia sagrada del solsticio que se vivirá el 12 y 13 de diciembre de 2025 en Playa Soulstice, Tayrona en Santa Marta.

Le puede interesar: Riñas, heridos y un policía con trauma craneoencefálico: así fueron los disturbios en Hip Hop al Parque en Bogotá

Se trata de una experiencia única que une música, espiritualidad y la sabiduría ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El cartel está encabezado por The Wailers, que celebrarán Los 40 años del legendario álbum Legend de Bob Marley. interpretándolo en su totalidad; el ícono mundial de la música electrónica Danny Tenaglia, con la conmemoración de sus 50 años In the Mix; y dos referentes colombianos que han marcado la música global: Bomba Estéreo y Sistema Solar.

A ellos se suman artistas que traerán sonidos diversos del mundo como Ácido Pantera, Natalia París, Juan Por Dios, Lubó Hang, Gaia & The Moon, David Tort, Kamilio Sanclemente, Bastian Bux b2b Toni Varga, Sonidos de Rituales, Madhez,y una sólida cuota de DJs nacionales e internacionales entre los que destacan Augusto Yepes, Johnny House In, Sergio Parrado, Julían Millán, Juan Pablo Torre, John Rengifo, Fruto & Frutico, Gerard, Gudo, Almma Valencia, Xaman, Charcano, Neo Alonso, entre muchos más.

“El propósito de esta ceremonia sagrada del solsticio es Brindarle a los asistentes, más que un festival, un espacio lleno de actividades que conectan con su mente, su espíritu y su cuerpo de la mano de la música de grandes artistas nacionales e internacionales de reggae, indie y electrónica. Todo en el corazón del mundo, nuestra maravillosa Sierra Nevada de Santa Marta y los cuatro pueblos indígenas que la habitan y la cuidan. El mundo conocerá nuestra verdadera esencia”, afirmó Johnny House In, socio y fundador de Soulstice Dance.