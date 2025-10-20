x

¿Concejo quiere acabar con el Festival de Poesía de Medellín?

Las directivas del Festival de Poesía de Medellín afirmaron que un concejal de Creemos pretende acabar con ese evento literario. Por su parte, el concejal cuestiona las formas en que se ha realizado el festival.

  Desde 1991 la fundación Prometeo realiza el Festival de Poesía de Medellín. Durante estos años ha traído poetas de distintos países y regiones de Colombia a la ciudad y al departamento. FOTO Julio César Herrera
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

20 de octubre de 2025
bookmark

En horas de la tarde del 16 de octubre, Fernando Rendón, el director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, le envió un correo electrónico a los invitados de la edición de este año. Según el texto que conoció EL COLOMBIANO, Rendón habló de un “duro ataque de la extrema derecha” contra el festival. En concreto, hizo alusión a gestiones en el concejo de Medellín encaminadas a “eliminar los fondos anuales que permiten la preparación y realización de un Festival que es celebrado en el mundo”.

En su mensaje, Rendón le pidió a los escritores invitados enviar un mensaje de apoyo al festival, dirigido, entre otros, al mail institucional del concejal Andrés Tobón, que hace parte del partido Creemos, cuyo líder natural es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Siga leyendo: Líderes de El Santuario están preocupados por el debilitamiento de procesos culturales

Luego de este mensaje, el 20 de octubre los organizadores del Festival enviaron a la prensa un mensaje en el que señalan a Tobón de trabajar en “el interior del Concejo Municipal de Medellín para derogar el Acuerdo 40 de 1997, que protege al Festival Internacional de Poesía de Medellín con una partida anual necesaria para su realización”. En el mismo mensaje, se hace hincapié en la trayectoria del festival de poesía, que surgió hace 35 años, justo en el momento en que la capital de Antioquia fue el escenario de la violencia del narcotráfico.

“El Festival alentó un nuevo espíritu en Medellín; introduciendo la poesía como una vía de conocimiento de la realidad, una manifestación de la unidad espiritual y cultural en la diversidad”, se lee en el documento.

Consultado al respecto, Tobón le contó a EL COLOMBIANO que apenas ha hecho averiguaciones respecto al acuerdo municipal relacionado con la financiación del Festival. En particular, el concejal manifestó su preocupación porque la ejecución del Festival de Poesía siempre ha estado en manos de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo.

“La administración se ha visto históricamente obligada a contratar con una corporación porque así aparentemente lo establece el acuerdo. Lo cual yo creo que para cualquier persona que tenga tres dedos de frente y sepa de la importancia de la pluralidad oferente en la contratación pública, es ilegal. Absolutamente ilegal”, dijo Tobón.

Le puede interesar: Rescatadas del olvido: en 15 municipios de Antioquia convierten obras inconclusas en casas de cultura

Según el político, gran parte del recurso que la Alcaldía le entrega a la corporación se gasta en honorarios de los miembros de la corporación. “Las personas que son directivas de la corporación adicionalmente cobran unas sumas bastante complejas por las traducciones de los poemas”, afirmó el concejal, al tiempo que dijo que los datos los tomó de los informes de gestión entregados por la organización del Festival.

Lea aquí: Cuatro poetas colombianos para leer en el Día Mundial de la Poesía

El concejal propuso que el Festival Internacional de Poesía de Medellín sea asumido como un evento de ciudad bajo la dirección de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Según explicó, la entidad debería contar con un equipo técnico y una curaduría cultural y poética sólida que se encargue de la convocatoria y la organización general del evento, garantizando que responda a los intereses públicos de la ciudad y del sector cultural, y no a los de una corporación privada.

“Entiendo que las personas que toda la vida han usado sus herramientas para acceder al presupuesto público sientan en esto un ataque. Yo no estoy haciendo un ataque contra nadie. Yo lo que estoy haciendo es construir un escenario en donde se le devuelva a la ciudad el liderazgo que tiene que tener en un tema que es de todos”, concluyó Tobón.

Respuestas de Fernando Rendón, director del Festival de Poesía de Medellín

Fernando Rendón, director del Festival de Poesía de Medellín, le respondió unas preguntas a este diario con la condición de que sus respuestas no fueran editadas. Aquí están tal cual fueron enviadas.

¿Está en peligro el Festival de Medellín?

“Depende de la voluntad del Concejo Municipal y de la determinación de la ciudadanía de defender su derecho constitucional a la cultura y al Festival (Patrimonio Cultural de la Nación, según la Ley 1291 de 2009)”.

¿Consideran que el asunto se pueda leer en clave ideológica?

“Es una persecución política. El concejal Tobón teme a la poesía, pues no ha comprendido la dimensión de la obra del Festival en la ciudad y en el mundo durante 33 años. Entre 180 testimonios de poetas de cinco continentes recibidos los últimos tres días, el poeta francés Alain Borer, declaró que Jack Lang, ministro de cultura de Francia resaltó hace poco “este fascinante lugar de Colombia (Medellín) donde late el corazón de la poesía más inmensamente compartida”.

¿Cree posible que el Concejo modifique el acuerdo que respalda al festival?

“Nosotros confiamos que el Concejo Municipal tome la decisión sabia que la ciudad espera. La ciudad tiene derecho al Festival en el que han participado 2100 poetas de 197 países. El Festival es una expresión de los derechos culturales de la ciudadanía. Sería lamentable que por la obsesión política de un concejal se afectara gravemente en el mundo el nombre de Medellín”.

¿Es cierto que casi gran parte del recurso que recibe de la alcaldía el festival lo gasta en los salarios de los organizadores y de los traductores?

“Del presupuesto global del Festival, La Alcaldía aporta solo el 25%. De común acuerdo con el Distrito, se invierte en el equipo básico una suma que representa cuatro meses de honorarios, que incluyen también pagos a poetas, traductores, lectores, presentadores, logísticos, gastos indispensables para la realización del evento”.

