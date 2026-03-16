Este es el evento que durante todo el año celebrará la tradición silletera en Santa Elena

Son pocos los festivales que extienden su programación durante un año completo. Ese es el caso del Festival de la Silleta, que se realizará durante todo 2026 en Santa Elena para celebrar la tradición silletera y campesina del corregimiento.
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En total, serán nueve las actividades que se llevar a cabo en el marco de este evento cultural, una cada mes. El objetivo de cada una, que tendrá entrada gratuita, es que tanto locales como visitantes puedan acercarse a las prácticas culturales de este territorio y de su gente.
Además, el propósito es comprender qué hay detrás del trabajo de los silleteros, que en 2014 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura.