Feria de las Flores 2026: los mejores tablados, conciertos y planes para este domingo 2 de agosto

En su primer fin de semana, la Feria de las Flores 2026 está llenando de color y tradición las calles de Medellín. Este domingo 2 de agosto, la programación ofrece actividades para todos los gustos, desde conciertos gratuitos hasta desfiles y recorridos por las fincas silleteras.
A continuación, le compartimos una serie de planes destacados para disfrutar al máximo el cuarto día de uno de los eventos más emblemáticos de la región antioqueña.
Contexto: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación