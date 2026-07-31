Feria de las Flores 2026: los mejores tablados, conciertos y planes para este domingo 2 de agosto

En su primer fin de semana, la Feria de las Flores 2026 está llenando de color y tradición las calles de Medellín. Este domingo 2 de agosto, la programación ofrece actividades para todos los gustos, desde conciertos gratuitos hasta desfiles y recorridos por las fincas silleteras. A continuación, le compartimos una serie de planes destacados para disfrutar al máximo el cuarto día de uno de los eventos más emblemáticos de la región antioqueña. Contexto: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación

1. Tablados gratuitos en Aranjuez, San Sebastián de Palmitas y Altavista

En la Cancha Brasilia, ubicada en Aranjuez, desde las 07:00 de la noche hasta la 01:00 de la mañana se presentarán Nney, artista del programa Medellín Music Lab; Kate Triana; Los Milagrosos; Grupo Galé y Paola Jara. En la plazoleta del corregimiento de Altavista, a todo el frente de la Casa de Gobierno, desde las 05:00 de la tarde, artistas locales y nacionales ofrecerán un show musical. Biviana Ramírez y su Orquesta, Long Play Band, Horacio Grisales e Iván Andrés Calderón serán los encargados de poner a bailar a los asistentes. Y en San Sebastián de Palmitas la fiesta será en la vía principal del corregimiento. Michel Urdaneta y su Orquesta, Paul Álvarez, Natho Ramírez y Las Hermanitas Calle cantarán entre las 05:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. Recuerde que el ingreso a los tablados organizados por la Alcaldía de Medellín durante la Feria de las Flores 2026 es totalmente gratuito.

2. Desfile Avenida Primavera 2026

Este evento se destaca por carrozas, comparsas y música en vivo. El Desfile Avenida Primavera, que celebra la cultura popular con conciertos móviles de géneros como salsa, vallenato y música urbana, se llevará a cabo este domingo desde las 02:00 de la tarde hasta las 06:30 de la tarde. La salida será del Puente de Guayaquil y atravesará la Avenida Regional hasta llegar a Plaza Mayor. En esta actividad habrá música en vivo a cargo de El Combo de las Estrellas, John Alex Castaño, Golpe a Golpe, David Zahan, El Tropicombo, Joaquin Guiller y la Orquesta Danger Flow.

3. Música en vivo en las Plazas de Flores

Durante la Feria de las Flores 2026, en varias zonas de la ciudad habrán espacios llenos de tradición para toda la familia que llevan el nombre de Plazas de Flores. Allí, los asistentes podrán encontrar gastronomía, silleteros, música, talleres infantiles y mucho más. Este domingo, en el que estará ubicado en el Parque de los Deseos, habrá un concierto de música góspel. En Ciudad del Río, en el sur de Medellín, se presentarán Ariana Sairy Bonilla Torres (estatuismo humano), Luis H La Voz Latina, Óscar Díaz, Pichingo, Zona Prieta y Juan Piña. Le puede interesar: Consulte aquí si ganó entradas para los eventos de la Feria de las Flores 2026: ya publicaron el listado oficial

4. Salga con su mascota a la Caminata Canina y de Mascotas

Desde la estación Estadio del metro hasta Tierragro será el recorrido de la Caminata Canina y de Mascotas 2026, el espacio que cada año busca integrar a los mejores amigos de cuatro patas a la celebración más tradicional de la ciudad. De 08:00 a 11:00 de la mañana está programado el espacio que recorrerá aproximadamente 3.5 km por la Carrera 70, Avenida San Juan y Avenida Carabobo, finalizando en Tierragro Medellín (Palacé). Si quiere asistir a la edición número 27 de este evento, puede encontrar más información en este enlace.

5. Conozca una de las fincas silleteras de Santa Elena

Para el cuarto día de Feria de las Flores, uno de los planes imperdibles es visitar una de las fincas silleteras tradicionales ubicadas en el corregimiento de Santa Elena. Una de las recomendadas para este domingo es la de Santa Elena de Los Sarros, en la vereda Piedra Gorda, la cual es famosa por su vivero “Salpicón”, su gran variedad de flores y orquídeas nativas, y su rincón silletero dedicado al arte de armar silletas. Las visitas se recibirán entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Para obtener más información, puede comunicarse al número 302 221 9135 o escribir al correo electrónico dianagomeza554@gmail.com. Siga leyendo: Que no lo agarre el taco: pilas a las recomendaciones en la Avenida Regional por la Feria de las Flores