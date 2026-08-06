¿Qué comen los silleteros para aguantar cuatro horas cargando hasta 80 kilos en el Desfile de Silleteros?

Los silleteros cargan un peso enorme: el de la tradición, pues el desfile es el evento central de la feria de las flores, y el de la silleta, que puede pesar entre 70 y 80 kilos, y que ellos cargan en la espalda durante una caminada de más o menos cuatro horas.
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“Hacer la silleta y desfilarla es el toque final. Es lo que más pesa, pero lo que más nos gozamos, esa la fresa del pastel”, dice Javier Londoño, silletero hace 13 años.
Él heredó la tradición y el contrato como silletero de su abuela, que participó en 56 de los 69 desfiles que se han hecho hasta la fecha. Creció en medio de las flores y silletas.
“A uno los padres y los abuelos le inculcan el ser silletereo desde que tiene uso de razón. Es una alegría indescriptible. Ser silletero es el orgullo de ser paisa, de la montaña, son nuestras raíces, de dónde venimos, lo que somos”, dice.