Expondrán en el Museo Nacional la demanda que logró el matrimonio igualitario en Colombia

La actividad, que se realizará desde las 11:00 de la mañana en la plazoleta del Museo Nacional, sobre la carrera Séptima, busca conmemorar una década desde que la Corte Constitucional reconoció plenamente, en abril de 2016, el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en Colombia.

El próximo 28 de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional de Colombia la demanda judicial que contribuyó al reconocimiento del matrimonio igualitario en el país, que será incluida en sus colecciones permanentes.

La jornada contará con la presencia de cuatro parejas del mismo sexo, entre ellas Adriana González y Marcela Rojas, reconocidas como las primeras mujeres en celebrar un matrimonio civil en el país.

Además del acto simbólico de entrega del expediente, entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. se desarrollarán actividades culturales abiertas al público, con presentaciones musicales y espectáculos de lip sync.

Según Colombia Diversa, la demanda recoge una década de movilización y litigio impulsada por organizaciones y activistas que buscaron el reconocimiento legal de las familias diversas y el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

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En 2010, la organización, junto con otros colectivos y activistas, impulsó una estrategia jurídica que buscaba garantizar la igualdad de derechos para las parejas LGBTIQ+.

El fallo definitivo de 2016 consolidó uno de los avances más significativos en materia de derechos civiles en el país.

Los organizadores señalaron que la conmemoración también pretende enviar un mensaje sobre la importancia de proteger los derechos adquiridos y evitar retrocesos en las garantías para las personas LGBTIQ+.