Expondrán en el Museo Nacional la demanda que logró el matrimonio igualitario en Colombia

El próximo 28 de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional de Colombia la demanda judicial que contribuyó al reconocimiento del matrimonio igualitario en el país, que será incluida en sus colecciones permanentes.
La actividad, que se realizará desde las 11:00 de la mañana en la plazoleta del Museo Nacional, sobre la carrera Séptima, busca conmemorar una década desde que la Corte Constitucional reconoció plenamente, en abril de 2016, el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en Colombia.