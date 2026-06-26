Estudio paisa de animación hace historia en Annecy: coprodujo La Violinista, film de Singapur, sensación en el mundo

Al antioqueño Daniel Vélez Carvajal se le encendió el bombillo aquella noche, en 2024, cuando escuchó al afamado director de cine animado, Raúl García Sanz, referirse a La Violinista, su más reciente proyecto, y la necesidad de dinero y talento para finalizarlo.
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“Yo lo pongo desde Colombia”, le dijo, con firmeza y sin pensarlo más de dos segundos. “¿Me dejas entrar a ser productor tuyo?”, agregó, ante las miradas atónitas de hombres y mujeres, representantes del mundo cinematográfico, inversionistas y funcionarios, con atuendos un tanto glamurosos en un recinto de la fría Bogotá.
“Raúl se volteó y nos preguntó: ¿Cómo así? ¿Ustedes aportarían 100.000 dólares? Ese era el caso inicial. Al final fueron 390.000 dólares. Lo que eso nos dio puerta de entrada para hablar con el socio principal, que es de Singapur, y hacer parte del staff de la producción”, recuerda el paisa de 42 años, padre de familia, que se ha quebrado y levantado un par de veces, un ex Zape Pelele, esos irreverentes “bolivarianos” de la escena local en los 90.