En el marco de la programación de los setenta años de labores culturales de la Biblioteca Pública Piloto, la escritora mexicana Teresa López Avedoy orienta un taller con miembros del circuito de la lectura. En las sesiones de reflexión –que comenzaron el ocho de noviembre e irán hasta el once– López Avedoy comparte con los asistentes sus experiencias investigativas y de trabajo en la Biblioteca Vasconcelos, una de las más importantes de Ciudad de México. La invitada ha publicado seis poemarios y, además, un libro que sirve de manifiesto para la investigación en las bibliotecas públicas.

EL COLOMBIANO conversó con ella sobre el impacto de las bibliotecas en la vida social y culturales de las ciudades y las naciones.

¿Qué le aporta una biblioteca a una sociedad?

“He venido a la Piloto más como usuaria y he hecho algunas entrevistas a los usuarios de por qué vinieron a la biblioteca y qué tiene que ver con su vida cotidiana. He trabajado más con las bibliotecas públicas mexicanas, aunque he estado en Norte de Santander, en calidad de voluntaria.

El trabajo que he hecho tiene que ver con la biblioteca como espacio público, con esta idea de cambiar la concepción de este equipamiento urbano. Anteriormente estuve trabajando en la Biblioteca Vasconcelos, en México, y la Piloto ha sido un referente. Siempre estuvimos mirando hacia acá por su historia de los años cincuenta y, sobre todo, por el papel importante que tuvo en la configuración del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. El modelo mexicano es muy distinto, allá tenemos una red nacional donde cada biblioteca municipal se adscribe a una red nacional. Algo que me impresiona mucho del trabajo de la Piloto es la labor que han tenido en el proceso de resiliencia político, social, urbano y cultural de Antioquia y de Medellín. Es algo que me impacta mucho: ahora que México está en llamas —con once mujeres asesinadas a día, ataques a periodistas y una creciente inseguridad— quiero ver lo que se hizo acá con la esperanza de que en México algún día podamos aprender de estos procesos”.

Hablemos de la apuesta de las bibliotecas actuales de dejar de ser un depósito de libros para involucrar las nuevas tecnologías...

“Algo que me ha impacto mucho en todos estos años de investigar son los imaginarios sobre las bibliotecas. Realmente tengo dudas si realmente fueron un depósito de libros: cuando revisas la historia tampoco encuentras que antes la gente fuera masivamente a las bibliotecas. Pero los pocos que iban hacían cosas que importaban. Me refiero a la biblioteca como un espacio más significativo que representativo. No tiene que tener cantidad porque es un servicio público de la ciudad. Los hospitales no queremos que estén llenos, las escuelas atienden a un cinco por ciento de la población, entonces ¿por qué le exigimos a la biblioteca cantidad si es un servicio más de la ciudad?

Hemos desplazado mucho la atención hacia el objeto. Y algo que han hecho mucho en Colombia es que la atención debe estar puesta en el sujeto. La biblioteca como espacio importa por lo que hace en sus usuarios”.