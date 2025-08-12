“Tengo que volver para aprender de músicos tradicionales”: Anika Nilles en su paso por Medellín

Anika Nilles es una de las mejores bateristas del mundo. Esa afirmación no es un capricho: se sostiene en la calidad de los músicos que han trabajado con ella –por ejemplo, el mítico guitarrista Jeff Beck– y en su agenda internacional. Ella vino a Medellín para liderar una Clínica de la batería. Hablamos con ella.
¿Había estado antes en Medellín, en Colombia?
“No, es mi primera vez en Colombia y en América Latina. Ha sido una experiencia maravillosa hasta ahora, gente agradable y buena comida en todas partes. Realmente lo estoy disfrutando”.
¿Conocía algo sobre la música de aquí?
“En realidad no sabía mucho. Como baterista, por supuesto, estudiamos algunos ritmos latinos tradicionales, pero no es lo mismo estar sentado en Alemania aprendiendo esos grooves que escucharlos directamente de la gente aquí. Creo que tengo que volver para aprender de músicos tradicionales, sobre todo la parte del ‘sentir’ la música”.
Usted viene a enseñar, pero ¿qué ha aprendido en esta gira?
“Mucha gente pregunta por la parte emocional de la música. Para mí, la música siempre ha sido una expresión de emociones, pero aquí en Latinoamérica siento que nace mucho más del corazón. En Europa también tiene una parte emocional, pero... no sé, no puedo describirlo bien... a veces es más automática o robótica. Aquí realmente viene del corazón, y la gente quiere sentirla. Si no logras que se muevan y sientan lo que tú sientes, entonces fracasas”.