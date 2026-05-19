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Un encuentro para transformar al país a punta de Hip Hop

Medellín fue sede del Encuentro Nacional de Organizaciones de Hip Hop Colombiano, un espacio para visibilizar el trabajo social de esta cultura en el país.

  • El Encuentro se celebró el domingo 17 y lunes 18 de agosto en Casa Kolacho, en la Comuna 13 de Medellín. Foto Cortesía.
    El Encuentro se celebró el domingo 17 y lunes 18 de agosto en Casa Kolacho, en la Comuna 13 de Medellín. Foto Cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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El pasado fin de semana se celebró en Medellín el Encuentro Nacional de Organizaciones de Hip Hop Colombiano, un evento que reunió a algunos integrantes de la Red Hip-Hop Colombia y la Mesa Nacional de Hip-Hop Independiente con representantes del Ministerio de las Culturas, para construir colectivamente una hoja de ruta técnica y política que oriente el fortalecimiento de esta cultura y sus acciones en los territorios.

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Al evento, que tuvo lugar en Casa Kolacho, uno de los símbolos más reconocidos de la transformación social a través del Hip Hop en el país, acudieron representantes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Este encuentro se desarrolló a través de mesas técnicas de trabajo en cuatro ejes: Formación, Sostenibilidad, Circulación y Territorio, con una metodología de participación horizontal, que buscó que las voces de las regiones pudieran llegar directamente al Gobierno nacional.

“Estamos promoviendo que entre ustedes, sus organizaciones y sus colectivos se organicen para configurar lo que han denominado una plataforma. El compromiso es que todos los que están acá empiecen a difundir la conversación para luego empezar a definir esas líneas concretas de acción y de inversión para el sector”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Además, la ministra reconoció la importancia de haber celebrado el encuentro en Casa Kolacho, “Hace 24 años el Gobierno Nacional hizo una intervención acá en la Comuna 13, una desde el despojo, desde la violencia, y hoy está el Ministerio de las Culturas en una conversación totalmente distinta, para construir un diálogo social, con lo que se va a denominar la Operación Hip Hop”.

El nombre propone un contracara a la Operación Orión y plantea un trabajo de base, desde la cultura.

Hip Hop como sujeto político

El Hip Hop ha estado presente donde el Estado está ausente. Más allá de la música, el rap, que es la expresión más popular, esta cultura, de la que también hacen parte el grafiti, el breakin (baile) y el Dj, ha sido un espacio de pensamiento y desarrollo artístico, personal y social en diferentes territorios del país.

Según un diágnostico elaborado por el Ministerio de las Culturas en 2023, en el país hay alrededor de 325 organizaciones que hace trabajo social a través de este movimiento cultural.

El propósito de este Encuentro Nacional es visibilizar el trabajo y la gestión de esas organizaciones, y crear rutas que permitan acceder a programas del estado que no depende de los gobiernos de turno, es decir, que se entienda al Hip Hop como un sujeto político.

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“Lo que se está construyendo acá no es para nadie particular, sino para el movimiento en general, que es nacional y está por todos lados. La idea es que esta hoja de ruta nos ayude a hacer un empalme con un futuro gobierno, que nos escuchen y podamos dar continuidad al trabajo que venimos haciendo ”, dice Jeihhco gestor social y fundador de Casa Kolacho.

Diálogo abierto

El Hip Hop toma la forma de los lugares donde se enraiza, por eso es necesario entender la singularidad de los procesos. Este encuentro no pretende asumir el Hip Hop en su totalidad, pero quiere crear una ruta por la que otros procesos puedan transitar con facilidad.

“El objetivo es mantener un diálogo abierto y participativo entre todas estas organizaciones para identificar necesidades y desafíos del sector. El Hip Hop, históricamente se ha constituido con unas apuestas políticas propias, desde su discurso y las experiencias de cada territorio, ha sido un medio de cambio social, pero casi siempre se ha hechos desde la informalidad. Con esto se buscan políticas públicas que puedan permanecer en el tiempo mientras el Hip Hop mantiene su autonomía”, dice Santiago Higuita, rapero y periodista, quien estuvo en el encuentro como relator.

Brasil como referente de Hip Hop

El pasado mes de marzo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunció lla Escuela Nacional del Hip Hop H2E, una iniciativa que busca incorporar este movimiento cultural como herramienta pedagógica dentro de las escuelas públicas del país, sobre todo en aspectos como la formación crítica y la construcción de identidad. Este proyecto hace parte de una política impulsada por el Ministerio de Educación, que contará con una inversión de 50 millones de reales, cerca de 10 millones de dólares. Brasil, además tiene el primer museo latinoamericano de Hip Hop y el Día Nacional del Hip Hop.

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