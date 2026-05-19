Un encuentro para transformar al país a punta de Hip Hop

El pasado fin de semana se celebró en Medellín el Encuentro Nacional de Organizaciones de Hip Hop Colombiano, un evento que reunió a algunos integrantes de la Red Hip-Hop Colombia y la Mesa Nacional de Hip-Hop Independiente con representantes del Ministerio de las Culturas, para construir colectivamente una hoja de ruta técnica y política que oriente el fortalecimiento de esta cultura y sus acciones en los territorios.

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Al evento, que tuvo lugar en Casa Kolacho, uno de los símbolos más reconocidos de la transformación social a través del Hip Hop en el país, acudieron representantes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Este encuentro se desarrolló a través de mesas técnicas de trabajo en cuatro ejes: Formación, Sostenibilidad, Circulación y Territorio, con una metodología de participación horizontal, que buscó que las voces de las regiones pudieran llegar directamente al Gobierno nacional.

“Estamos promoviendo que entre ustedes, sus organizaciones y sus colectivos se organicen para configurar lo que han denominado una plataforma. El compromiso es que todos los que están acá empiecen a difundir la conversación para luego empezar a definir esas líneas concretas de acción y de inversión para el sector”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

Además, la ministra reconoció la importancia de haber celebrado el encuentro en Casa Kolacho, “Hace 24 años el Gobierno Nacional hizo una intervención acá en la Comuna 13, una desde el despojo, desde la violencia, y hoy está el Ministerio de las Culturas en una conversación totalmente distinta, para construir un diálogo social, con lo que se va a denominar la Operación Hip Hop”.

El nombre propone un contracara a la Operación Orión y plantea un trabajo de base, desde la cultura.