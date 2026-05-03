Encabezados por Sara Jaramillo, 8 autores dictarán clases de escritura en la BPP

La iniciativa hace parte del programa País invitado de Escuela de Escritores , una organización española, con sede en Madrid, que este año puso a Colombia en el centro de su agenda. Jaramillo asumió la curaduría del proyecto y diseñó una programación que, como ella misma anunció, busca “las clases lleguen a mucha gente”.

El resultado es Escribir Colombia , un ciclo de ocho sesiones sobre creación literaria que se realizará en la Biblioteca Pública Piloto entre mayo y julio, con algunos de los autores más importantes de la literatura nacional.

La escritora Sara Jaramillo se dio a la tarea de llamar a varios de sus colegas y convencerlos de dictar una clase.

El ciclo arranca el próximo martes 12 de mayo con Héctor Abad Faciolince, quien dictará Narrar y narrarse. Reflexiones sobre el oficio. Le sigue Dany Hoyos el 21 de mayo con Cómo leer a Gabo y vivir en el intento, y Juan Mosquera el 25 de mayo con Átomos y belleza. De esto están hechas las historias de las que estamos hechos.

En junio continúa con Lina Parra el 9, quien trabajará La invención de un recuerdo: la raíz de la memoria y la escritura de ficción, y Gilmer Mesa el 18, con Medellín contada a través de su literatura. Víctor Gaviria cierra el mes el día 25, con La realidad, una autora: las palabras de la realidad.

Lea también: Días del Libro cumple 20 años: Héctor Abad, Sara Jaramillo y Víctor Gaviria, invitados estrella esta edición

En julio, la propia Jaramillo tomará el turno el 2 con Malicia indígena en la literatura colombiana: la teoría de la papaya, y Lorena Salazar Masso cerrará el ciclo el 7 con De dónde soy cuando escribo: exploración de los lugares, geográficos y emocionales y su influencia en el pensamiento y la escritura.

Todas las sesiones se realizan a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto, tienen una duración de 90 minutos e inscripción obligatoria. El ciclo contó con un descuento anticipado hasta el 1 de mayo.

Habrá una programación paralela en Madrid con actividades en la Librería Altamarea y la Casa del Lector, con autores como Juan Gabriel Vásquez, Melba Escobar y Ana María Caballero. Más información en la página web escueladeescritores.com/colombia.