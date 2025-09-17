x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Las víctimas del conflicto armado también tienen lugar en la Fiesta del Libro

Hay más de 30 emprendimientos de personas víctimas del conflicto armado, pospenadas y en proceso de reincorporación.

  • La Fiesta del Libro se termina el domingo 21 de septiembre. Foto cortesía.
    La Fiesta del Libro se termina el domingo 21 de septiembre. Foto cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Comida, artesanía, joyas y más hacen parte de los emprendimientos de personas víctimas del conflicto armado, pospenadas y en proceso de reincorporación que están en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

Le puede interesar: El libro que une cocina y memoria: madres de falsos positivos cuentan sus vidas más allá del duelo

En total son 33 emprendimientos que llegaron a la fiesta a través del programa Manos de Paz y la alcaldía de Medellín como parte de su compromiso con la construcción de paz, la inclusión social y el desarrollo económico.

Esta apuesta institucional tiene como propósito fortalecer las unidades productivas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con oportunidades para la comercialización de sus productos y el crecimiento de sus negocios.

“La Fiesta del Libro es para todos. Allí tenemos emprendedores, personas pospenadas, víctimas del conflicto, firmantes de paz que están generando posibilidades de empleo; pero necesitamos de tu ayuda, de tu acompañamiento”, expresó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia.

Son 33 emprendimientos que ofrecen un poco de todo. Hay artesanías, joyas, ambientadores, plantas, ropa y una oferta gastronómica que incluye postres, panadería, dulces y productos veganos. No todo son libros en la fiesta.

Para saber más: Ella, una mirada ancestral, el documental sobre el hallazgo de una mujer de casi dos mil años en Envigado

“Hacemos todo lo relacionado con croché, gorros, guantes, zapatos, alfombras y vestidos de baño. También, les podemos poner sonido, luces y unas bases para ponerlos a mover. Este emprendimiento sale después de que nos desplazamos. Gracias a estos espacios, hemos contribuido con el sustento diario. Agradecemos por esta oportunidad que nos dan para hacernos visibles”, dijo John Ferley Ortiz, uno de los participantes.

¿Hasta cuándo será la Fiesta del Libro?

La fiesta del libro se extenderá hasta el próximo domingo 21 de septiembre. Hay charlas, talleres, conferencias y música.

Temas recomendados

Víctimas del conflicto
Cultura
Emprendimiento
Negocios
Libros
Alcaldía de Medellín
Fiesta del Libro
conflicto
lectura
Mipymes
Antioquia
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida