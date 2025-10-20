“Emoción, honor y respeto”: así definió el actor Juan Morales su participación en Noviembre, la película que revive la toma del Palacio de Justicia

La historia, a veces, se encierra en un baño. Cuatro décadas después de que el Palacio de Justicia se convirtiera en epicentro de la barbarie, Colombia recibió un largometraje que obliga a revivir las 27 horas más agónicas de su historia reciente.
Se trata de Noviembre, la película dirigida por Klych López que, protagonizada por Natalia Reyes y Santiago Alarcón, se estrenó en salas de cine el pasado jueves 2 de octubre, conmemorando el cuadragésimo aniversario de la toma del M-19 y la posterior retoma militar.
EL COLOMBIANO habló con Juan Morales, actor colombiano que, por medio de su personaje en la película, transmitió las sensaciones y experiencias de los ciudadanos que vivieron en carne propia esa “pesadilla”. Además, contó también detalles de su vida y carrera.