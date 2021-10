El olvido que seremos, la gran ganadora de los Premios Platino

“Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá. Es una locura maravillosa a la que yo dije sí y no hay otra cosa de la que más orgulloso me siento, atreverme a esta aventura”, dijo el actor Javier Cámara tras recibir el reconocimiento.

Por su parte, los colombianos Andrés Parra y Christian Tappan ganaron mejor Actor de televisión y mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie, respectivamente, por la producción El robo del siglo.