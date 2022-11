En los poemas no hay ese tipo de procedimientos que se dan en la narrativa. El verso es condensar una imagen o una emoción en pocas palabras. Escribir un poema, por corto que sea, a veces lleva más tiempo que escribir un cuento de diez páginas. En la narrativa uno puede desbocarse y escribir mucho y luego cortar, acá se da un ejercicio de tener una pausa frente a la emoción”.

“No sé si realmente haya un tránsito entre la prosa y la poesía. En mi proceso como lector y escritor la poesía siempre ha estado muy presente. De hecho, empecé escribiendo poesía en la adolescencia y de cierta manera a la hora de escribir prosa y narrativa siempre está muy presente la carga poética de las imágenes. Entonces, no sé si hay un tránsito: es más bien la decisión de abordar unos poemas que había escrito a lo largo de muchos años y tratar de unirlos para darles la forma de un libro”.

¿Cómo llegó al título del libro?

“El poemario tuvo el título La respiración de los monstruos, pero en la medida en que empecé a escribir los poemas y acompañé la escritura de nuevos poemas con lecturas de poetas y libros me convencí menos del título.

En algún momento, leyendo H de Halcón, que es sobre alguien que pierde a su padre y para soportar el duelo se pone a adiestrar a un azor, un ave rapaz. Esa historia me caló mucho en ese momento.

En otro libro leí la palabra azorar y me pareció bonito que existiera un verbo basado en el nombre del azor. Luego vi bien y me di cuenta de que era azarar. Fue como si otra palabra se me hubiera metido de manera fantasmal ahí, en la lectura.

Y me gustó ese ejercicio de las palabras que se transforman ante mis ojos. Pensé que el procedimiento de crear poemas a partir de errores de lectura es un buen procedimiento para generar imágenes y textos”.

En su libro de cuentos se siente la influencia del cine de Tarantino y de las novelas de Bolaño. ¿Cuáles son sus referentes en la poesía?

“Todo es una combinación de muchos referentes. Mientras escribía el poemario leí mucho los poemas de Roberto Juarroz. Leí Las metamorfosis, de Ovidio. También leí a Anne Carson y a Charles Simic, que son poetas despojados de la música pero con imágenes muy potentes. Tienen poemas muy narrativos. También leí a José Watanabe. Siempre leí a César Vallejo y a Borges, que son poetas que siempre reviso. Es una combinación de todo. Uno cuando escribe deja salir muchas influencias, no solo otros poetas. También la música, el cine y todas esas cosas que lo atraviesan a uno en la búsqueda estética y en la exploración con el lenguaje”.