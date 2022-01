“La interacción con personas que vienen a la ciudad y son del campo de las letras y las artes es algo muy interesante para la cultura. Siempre enriquece la cultura que las personas puedan tener una aproximación a visiones y conocer obras y autores de otras partes. Para mí fue muy interesante encontrar personas y obras que no conocía ni había pensado leer: me he interesado en conocer su trabajo. Estos eventos dinamizan el espectro cultural de la ciudad, en general. El hecho de integrarnos en una sola conversación crea vínculos entre las diferentes artes”.



Marcela Guiral, escritora