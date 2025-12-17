Javi Medina, la voz flamenca que conquistó al público de Medellín

Sin saber que tenía fanáticos en la ciudad ni mucho menos pensarlo, Javi Medina se aventuró a venir por primera vez a Medellín y se llevó tremenda sorpresa cuando se presentó hace varias semanas en el Teatro Matacandelas en un concierto íntimo en el que la gente cantó su sentido flamenco y canciones como Con las cartas en la mesa, o Pinceles, su colaboración con Camilo. “No me esperaba nada de esto”, le contó días después a EL COLOMBIANO, “no esperaba ni que viniera nadie, es la realidad, pero nos hemos montado esta gira porque nos ha dado la gana un poco. Y tu sabes que hay estadísticas de Spotify, por ejemplo y ves cosas, pero de ahí a gente que cante mis canciones es mucha felicidad”. Le puede interesar: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

Y Javi Medina es madrileño, aunque musicalmente parezca andaluz. El mismo describe su música como canciones “escritas con mucha verdad y sin mentira. Mi base es el flamenco, pero luego me gusta investigar y explorar el pop, el rock y el funky”. Empezó a los 14 años cuando se encontró una vieja guitarra en la casa de un amigo y se la llevó unos días, “empecé a aprender acordes, no había ni internet por esos días (se ríe), tocaba con los chavales en el parque y así empezó, me encantaba la música”. Hace poco lanzó con el colombiano Camilo su canción Pinceles, “me escribió él a mi y tuve esa suerte. Me levanté una mañana y tenía un mensaje de Camilo en el Instagram diciéndome que en su casa amaban lo que yo hacía y me puse a hablar con él y le mandé una canción y cuando tuvo un concierto en Madrid lo grabamos”.

Esa canción le ha traído además de reconocimiento la oportunidad de conocer a un gran ser humano, “es un gran personaje, es genial y mucha de la culpa de que esté en Medellín la puede tener él, Camilo”. Volviendo a la idea de que la gente cantó varias de sus canciones en su show en la ciudad piensa que puede ser que la gente lo conoció gracias a Camilo y luego exploró un poco más su propuesta. Su más reciente lanzamiento se llama Con las Cartas sobre la Mesa, una invitación a despojarse de las máscaras y hablar desde el corazón. “Nacido de una guitarra, una voz y una historia real, el tema se viralizó en redes antes de su lanzamiento oficial, alcanzando más de 15.000 creaciones de video de fans que encontraron en su letra un espejo de sus propias emociones”, relatan desde su equipo de producción.