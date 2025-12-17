Javi Medina, la voz flamenca que conquistó al público de Medellín

Sin saber que tenía fanáticos en la ciudad ni mucho menos pensarlo, Javi Medina se aventuró a venir por primera vez a Medellín y se llevó tremenda sorpresa cuando se presentó hace varias semanas en el Teatro Matacandelas en un concierto íntimo en el que la gente cantó su sentido flamenco y canciones como Con las cartas en la mesa, o Pinceles, su colaboración con Camilo.
“No me esperaba nada de esto”, le contó días después a EL COLOMBIANO, “no esperaba ni que viniera nadie, es la realidad, pero nos hemos montado esta gira porque nos ha dado la gana un poco. Y tu sabes que hay estadísticas de Spotify, por ejemplo y ves cosas, pero de ahí a gente que cante mis canciones es mucha felicidad”.
Le puede interesar: Celebrar el vallenato con reguetón: J Balvin estará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026