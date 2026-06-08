El Rey David, la historia del arquero de la selección llega a la televisión

Este martes, en una emisión especial de Teleantioquia Deportes a las 8 de la noche, se presentará el primer adelanto oficial de El Rey David Ospina, una serie documental que retrata la vida, la carrera y el legado del arquero de la Selección, uno de los deportistas más influyentes y admirados de la historia reciente de Colombia.

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Todavía no se conocen muchos detalles de la serie, ni el número de capítulos, ni la fecha oficial de estreno, pero se sabe, eso sí, que se verá primero por el canal regional, antes de llegar a plataformas y que revelará episodios poco conocidos de la vida de David Ospina: desde sus inicios en Atlético Nacional y su llegada al fútbol europeo, hasta los momentos de incertidumbre, las lesiones, los sacrificios familiares y los desafíos que pusieron a prueba su carácter dentro y fuera de la cancha. “Una historia contada desde la voz de sus protagonistas y construida con un acceso excepcional a una figura que históricamente ha protegido con reserva su vida privada”, dice el canal.

La producción fue posible gracias al trabajo en colaboración de Teleantioquia, Camaleón, Alinea, Diptongo y Treinta y seis grados.

“En esta gran producción destacamos la alianza con productoras de alto nivel por su trabajo especialmente en la industria de la música, pero que decidieron apostarle a otras narrativas. Treinta y Seis grados y Diptongo, son nuestros grandes aliados para contar la historia y rendir homenaje a este ícono del deporte antioqueño. La determinación de estrenar este tipo de contenidos en la pantalla del canal regional más importante de Colombia, antes que, en las plataformas, es una decisión del mismo David como una retribución a sus hinchas en el departamento y Colombia”, destacó Margarita Arango Barrera, Gerente de Teleantioquia.

De Ospina se sabe poco. Su vida, más allá del deporte no ha sido muy mediática, mucho menos escándalos. Esta serie quiere dar a conocer, más allá de sus logros deportivos, su carácter, su historia personal, que es tan importante como sus logros deportivos.

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“La producción marca un nuevo hito para Teleantioquia en su decisión de tener contenidos de alto impacto narrativo y audiovisual, con una propuesta que trasciende el deporte para adentrarse en temas universales como el liderazgo, la disciplina, la familia, la presión del éxito y la capacidad de levantarse después de las adversidades”, dicen desde el canal.