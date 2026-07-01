El Cristo Mutilado de Bojayá: la historia de la imagen que sobrevivió a la masacre y que podría convertirse en patrimonio nacional

Entre los escombros y la sangre que dejó el cilindro-bomba, lanzado contra la parroquia de San Pablo Apóstol por el Frente José María Córdoba de las Farc el 2 de mayo de 2002 en plena ofensiva contra un comando del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el padre Antún Ramos encontró los restos de aquel Cristo al que días antes él y los más de 1.200 habitantes de Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, le susurraban sus plegarias.
Sin piernas ni brazos, con algunos fragmentos de su piel de yeso desprendidos, pero con el rostro y el torso intactos. Así encontró el párroco al Cristo Mutilado, mirando hacia el Inmaculado Corazón de María, que tras la explosión quedó convertida en una especie de viga, sosteniendo una de las paredes del templo para impedir que terminara de venirse abajo.
Contexto: El Cristo Mutilado y el Inmaculado Corazón de María de Bojayá serían declarados Bienes de Interés Cultural
“La recogí y la puse a un lado para que la lluvia no terminara de deteriorarla. También tomé el Cristo, le puse una lámina de zinc encima para protegerlo y lo dejé allí por un momento, en el templo, para que todo el que llegara pudiera verlo”, narró Ramos a EL COLOMBIANO y también agregó que, en ese momento, decidió levantarlo porque le “iluminó el cerebro” el pensar que esa imagen representaba la violencia, esa que recién había cobrado la vida de alrededor de 80 personas que estaban al interior del templo.
Antes de que ocurriera la Masacre de Bojayá, más de ocho advertencias de organizaciones no gubernamentales y organismos de control fueron realizadas al gobierno, alertando sobre las posibles confrontaciones que podrían presentarse en el Medio Atrato, donde los grupos paramilitares tenían planeado disputar el control territorial que desde finales de los 2000 estaba ejerciendo la guerrilla.
Lo que eran advertencias se hicieron realidad el 21 de abril de 2002 cuando las AUC desembarcaron en la zona en el marco de un operativo planeado por Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, jefe del Bloque Élmer Cárdenas, quien organizó a un poco más de 200 hombres bajo el mando de Pablo Montalvo, como relata Bojayá: La guerra sin límites, el informe que publicó en 2010 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Aunque primero llegaron a Vigía del Fuerte, municipio aledaño a Bojayá, los hombres armados terminaron desplazándose a Bellavista, se ubicaron en pleno casco urbano y utilizaron a la población civil como escudo humano durante los combates contra la guerrilla.