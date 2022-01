Desde la tecnología

Un matrimonio

Kang, que habló con EL COLOMBIANO, afirma que todos los males no se le puede achacar a Sandberg (como le han dicho sus fuentes que hace Mark en ocasiones), pero Sandberg sí se suponía que debía ser “el adulto de la relación”, en cambio ha ofrecido poca resistencia cuando se trata de contrarrestar posibles movidas perjudiciales para los usuarios. Kang explica que no hizo mucho por eliminar el discurso negacionista del Holocausto, a pesar de ser de ascendencia judía.

Futuro, sin duda

En cuanto al futuro de Facebook, ahora llamada Meta, Kang no duda que siga siendo brillante. “Sabemos, gracias a los Facebook Papers que filtró Frances Haugen, que desde hace un par de años Facebook ha visto declinar el interés de los usuarios más jóvenes en Instagram y eso asusta mucho a Mark Zuckerberg, porque una vez pierdes a los jóvenes, no tienes un proyecto de futuro. La empresa continúa apalancándose en su popularidad alrededor del mundo para seguir siendo exitosa. Todas las aplicaciones se están empezando a fusionar o, por lo menos, a integrarse cada vez más. Whatsapp, por ejemplo, es extremadamente popular en todo el mundo, así que se pueden apoyar en ella para mantenerse”, cuenta.

Sheera Frenkel y Cecilia Kang escribieron Manipulados para explicarle al público general qué hace Facebook con los datos e interacciones que día a día le dan los usuarios de sus diferentes aplicaciones. La respuesta corta es que se lucran. Los usuarios pagan con sus datos los servicios que, según estudios, pueden llegar a ser dañinos para ellos.

Por ejemplo, según revelaciones de Frances Haugen, antigua empleada de la compañía, y que publicó, The Wall Street Journal, Facebook sabe que Instagram afecta la salud mental de los adolescentes produciendo trastornos alimentarios, ansiedad, depresión y baja autoestima. También se ha evidenciado que Facebook alimenta el discurso de odio y que este se traduce en hechos violentos en la vida real. En 2018, la ONU determinó que la red social había jugado un papel clave en la transmisión del discurso islamófobo del clero budista, que desencadenó la eliminación de la población musulmana de la isla de Myanmar.

¿Cómo pasó Mark Zuckerberg de ser un adolescente aficionado a la programación a ser uno de los jinetes del Apocalipsis? La respuesta la relacionan Sheera Frenkel y Cecilia Kang en Manipulados con la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, quien es responsable de la creación de los modelos de publicidad que aprovechan los datos que empresas como Google y Facebook recopilan de los usuarios.

Un matrimonio

La historia de la creación de Facebook es bien conocida, llegó al cine en 2010 con la película Red social. Zuckerberg es contratado para programar un directorio en línea de los alumnos de Harvard, pero termina convirtiéndolo en una de las redes sociales más grandes de la historia. No sin antes hacer algunos enemigos.

Sin embargo, su principal objetivo era crecer, acumular poder, ser cada vez más grande. Para lograrlo usó el dinero de inversionistas, que eventualmente empezaron a exigir rentabilidad y ahí es donde entra Sandberg, quien entonces trabajaba en Google. Zuckerberg la convence para que monte en Facebook un modelo de monetización como el que ya había creado antes.

Kang, que habló con EL COLOMBIANO antes de su participación en el Hay Festival de Cartagena, afirma que todos los males no se le puede achacar a Sandberg (como le han dicho sus fuentes que hace Mark en ocasiones), pero Sandberg sí se suponía que debía ser “el adulto de la relación”, en cambio ha ofrecido poca resistencia cuando se trata de contrarrestar posibles movidas perjudiciales para los usuarios, por ejemplo, según Kang, no hizo mucho por eliminar el discurso negacionista del Holocausto, a pesar de ser de ascendencia judía.

Tampoco ha hecho demasiado para cerrar las brechas de género, a pesar de ser una reconocida abanderada del feminismo en el mundo de los negocios. Incluso, tiene una fundación llamada Lean In, que se dedica a impulsar mujeres en su vida profesional; pero en el último año, ejecutivas importantes como Fidji Simo y Carolyn Everson renunciaron, además, se sabe que el círculo cercano de Zuckerberg está conformado en su mayoría por hombres.

“Los fondos de capital, que hacen parte del ecosistema de la tecnología, tienden a ser dirigidos predominantemente por hombres e invierten en compañías dirigidas por hombres; es un círculo de personas que apoyan a otros como ellos, y estos suelen ser todos hombres blancos”, afirma Kang.

El jefe único

A pesar del importante rol de Sandberg en la compañía, permanece a la sombra de Mark. Para Kang, es clave que el público sepa que los escándalos que surgen cada tanto y, a veces, se quieren presentar como errores de la empresa, son movidas producto de decisiones pensadas por los diferentes equipos, todas aprobadas por Zuckerberg.

“Era muy importante para nosotras mostrar que hay un patrón, que no es accidental, donde los empleados daban alertas de cosas negativas que pudieran estar ocurriendo alrededor de los usuarios, la dirigencia los ignoraba y luego se desataba un escándalo, por el que se tenían que disculpar, era un ciclo”, explica Kang.

Sin embargo, para las periodistas no se trata de dar el mensaje de no usar redes sociales, sino que se haga un uso informado de ellas. Que los usuarios sean conscientes de las estrategias que las aplicaciones tienen para engancharlos, y que las actividades en las que participan les brindan muchos beneficios económicos a los dueños de estas aplicaciones, quienes se mueven según sus intereses personales.

Por esa naturaleza personal y no colectiva, es que Kang no cree que sea posible comparar a las grandes tecnológicas con Estados. “Aunque Facebook hasta tiene una junta disciplinaria, que se supone opera como una corte, creo que la analogía se queda corta, porque no hay un sistema democrático de personas que votan por quién está a cargo o el tipo de reglas que se imponen. Además, no creo que Facebook tenga que hacer mucho trabajo globalmente cuando se trata de reescribir las reglas, porque los países no han creado demasiadas que sean dañinas para la compañía, y cuando sí amenazan el modelo de negocio, ellas dan la pelea y casi siempre ganan”.

Futuro, sin duda

La regulación es el gran pendiente, una deuda que tienen los legisladores de todo el mundo. De acuerdo con Kang, solo los países europeos, algunos asiáticos y Australia han logrado poner límites a las tecnológicas con respecto a la privacidad de los usuarios y la propiedad intelectual, pero la mayoría de legisladores no saben mucho de tecnología, no entienden cómo funcionan las diferentes compañías y están condicionados por sus partidos.

“En Estados Unidos, hay una división partidista donde los republicanos no quieren regular compañías de manera que se afecten los negocios y los demócratas están más dispuestos a hacerlo”, explica Kang, mientras concluye que eventualmente se verán los avances en este sentido, porque es una necesidad que muchos sectores están percibiendo.

En cuanto al futuro de Facebook, ahora llamada Meta, Kang no duda que siga siendo brillante. “Sabemos, gracias a los Facebook Papers que filtró Frances Haugen, que desde hace un par de años Facebook ha visto declinar el interés de los usuarios más jóvenes en Instagram y eso asusta mucho a Mark Zuckerberg, porque una vez pierdes a los jóvenes, no tienes un proyecto de futuro. La empresa continúa apalancándose en su popularidad alrededor del mundo para seguir siendo exitosa. Todas las aplicaciones se están empezando a fusionar o, por lo menos, a integrarse cada vez más. Whatsapp, por ejemplo, es extremadamente popular en todo el mundo, así que se pueden apoyar en ella para mantenerse”, cuenta.

El metaverso es una incógnita parcial, porque para Kang es cierto que Facebook no tiene un buen historial de éxito en lo que se refiere a desarrollos propios, pero cuando se trata de adquisiciones, todo le sale bien. Por ahora, Meta está concentrado en capotear los escándalos mientras desarrolla aplicaciones, hardware y plataformas que le permitan hacer realidad la fusión entre el mundo real y el virtual. “Tienen todo el dinero para lograrlo” . n