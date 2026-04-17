Alex Campos y otros artistas se unen en concierto en Medellín y Bogotá para impulsar el apadrinamiento de niños

Conectando Corazones es una serie de conciertos de música cristiana que, además de reunir a artistas reconocidos, abre la puerta para que los asistentes inicien procesos de apadrinamiento a niños y niñas en condición de vulnerabilidad, con el apoyo de diferentes artistas y entidades.
World Vision trabaja en el acompañamiento de comunidades vulnerables, especialmente en niñez. En este caso, el objetivo es movilizar a jóvenes, familias y comunidades para que se vinculen al acompañamiento de niños y niñas vulnerables.
“Todos los días trabajamos para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan un futuro diferente, con oportunidades reales. Este concierto es una invitación a que más personas se sumen a ese propósito desde un lugar tan poderoso como la emoción que genera la música. Porque cuando los corazones se mueven, las historias cambian”, señaló Natalia Gómez de World Vision Colombia.
Entérese: Tambores y clásicos: Jorge Drexler trae su gira Taracá a Medellín en septiembre