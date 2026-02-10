Carlos Vives anunció Tour al sol, la serie de conciertos que lo traerá a Medellín

18 de septiembre en Ibagué; 25 y 27 de septiembre en Bogotá; 16 en Bucaramanga y 17 de octubre en Medellín; 6 de noviembre en Pereira; y 21 de noviembre en Cali son las fechas confirmadas del regreso de Carlos Vives a los escenarios colombianos con su nueva gira Tour al sol.

El artista samario anunció oficialmente su retorno al país tras ocho años sin giras nacionales, luego de su última serie de conciertos en 2018. Tour al sol marca una nueva etapa en su carrera y propone una experiencia musical y emocional que busca reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar los valores que han definido su trayectoria artística. Además de Colombia, la gira también incluirá nuevas fechas en Ecuador, mientras que su inicio está previsto para abril de 2026 en Canadá y Estados Unidos.