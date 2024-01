Según un comunicado emitido por Universal, la diferencia en el recaudo fue de 80 millones de dólares. Universal alcanzó cerca de 4.910 millones de dólares en ventas de entradas con las 24 películas que lanzó internacionalmente en 2023.

Mientras que Disney recaudó aproximadamente 4.830 millones de dólares internacionalmente gracias a 17 filmes, entre los que se encuentran ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’, ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ y ‘The Little Mermaid’.

El tercer estudio más lucrativo de 2023 fue Warner Bros., que logró recaudar 3.840 millones de dólares, por filmes como ‘Barbie’, ‘The Nun II’ y ‘Wonka’.