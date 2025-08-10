Atlético Nacional controla intento de fraude de boletería para Copa Libertadores; Sao Paulo llega este lunes a Medellín

Con el arribo a Medellín este lunes del São Paulo de Brasil, el ambiente de Copa Libertadores empezará a tomarse la ciudad, que acaba de celebrar por lo alto la Feria de las Flores.
El equipo tricolor de Morumbi es reconocido por ser el club brasileño con la mayor cantidad de títulos internacionales oficiales, sumando 12 trofeos: Mundial de Clubes de la FIFA 2005, Copa Intercontinental 1992 y 1993, Copa Libertadores de América 1992, 1993 y 2005, Copa Sudamericana 2012, Recopa Sudamericana 1993 y 1994, Supercopa Sudamericana 1993, Copa Conmebol 1994 y Copa Masters Conmebol 1996.
El equipo que actualmente dirige el argentino Hernán Crespo viene de vencer por 2-0 a Vitória en el torneo de su país, en el cual aparece en la séptima casilla con 28 puntos (7 triunfos, 7 empates, 5 derrotas, 22 goles a favor y 20 en contra).