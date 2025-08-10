x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

De Santa Elena para Medellín: el emotivo Desfile de Silleteros que mantiene viva la cultura paisa

10 de agosto de 2025
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

Vive la magia del Desfile de Silleteros 2025, donde 540 campesinos de Santa Elena transformaron las calles de Medellín en un jardín viviente. Una tradición de 68 años que honra nuestras raíces. Un emotivo homenaje a la cultura paisa y al arte floral que nos representa....

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Jeann Carlos Rodríguez

Todos los videos

Ver más