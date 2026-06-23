Toy Story 5 se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia de Pixar

Con 312 millones de dólares recaudados en la taquilla global, la quinta entrega de Toy Story se ha convertido en el segundo mejor lanzamiento del estudio Pixar, sin contar el mercado chino. El filme se sitúa así en el ranking tan solo por detrás de Intensamente 2 que, estrenada en 2024, recaudó 384 millones en su primer fin de semana.

Toy Story 5 ha llegado a los cines pisando fuerte . En su primer fin de semana, la película de animación ha sobrepasado los 300 millones de recaudación en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de Pixar , solo por detrás de Intensamente 2 .

En España, Toy Story 5 se ha estrenado también en el número 1 con 3,3 millones de euros, según datos provisionales de Rentrak Spain.

Además, estas cifras también han convertido a Toy Story 5 en el mejor estreno de la franquicia protagonizada por Woody, Buzz y Jessie, superando a la cuarta entrega, que amasó 238 millones en su primer fin de semana allá por 2019.

Este fin de semana, aparte de por Toy Story 5, la taquilla ha estado liderada por El día de la revelación de Steven Spielberg, que ya suma 160 millones de dólares a nivel mundial.

Destaca también Obsession, uno de los fenómenos de terror del año que, habiendo superado ya la marca de los 300 millones en taquilla, tiene previsto llegar a las salas españolas este viernes 26 de junio. Con 277 millones en total, Backrooms ha sido la cuarta película que más ha recaudado este fin de semana, seguida de Scary Movie, que ya ha superado los 200 millones a nivel global.

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“Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?”, reza la sinopsis oficial de Toy Story 5.

La película está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a poner música a la franquicia en esta quinta entrega.

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