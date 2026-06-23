Toy Story 5 se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia de Pixar

Toy Story 5 ha llegado a los cines pisando fuerte. En su primer fin de semana, la película de animación ha sobrepasado los 300 millones de recaudación en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de Pixar, solo por detrás de Intensamente 2.
Con 312 millones de dólares recaudados en la taquilla global, la quinta entrega de Toy Story se ha convertido en el segundo mejor lanzamiento del estudio Pixar, sin contar el mercado chino. El filme se sitúa así en el ranking tan solo por detrás de Intensamente 2 que, estrenada en 2024, recaudó 384 millones en su primer fin de semana.