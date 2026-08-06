La otra cara de las ‘salidas a charcos’: Sabaneta pide no visitar sus cascadas por esta alarmante razón

Las cascadas escondidas de Sabaneta ya no son secretas: se han convertido en uno de los nuevos atractivos que circulan en redes sociales incentivando el turismo masivo.
Videos en TikTok, Instagram y YouTube muestran rutas para llegar a estos pozos naturales, invitan a bañarse en ellos y presentan el recorrido como una aventura “imperdible” en el sur del Valle de Aburrá.
Aunque esto es algo cotidiano entre los turistas que buscan recargar energías visitando los bosques de la región —y esos contenidos ganan miles de reproducciones—, la Alcaldía de Sabaneta lanzó un mensaje con un llamado completamente opuesto: no visitar estos ecosistemas.
A través del Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap), el municipio advirtió que las cascadas hacen parte de un corredor biológico conectado con la Reserva Natural La Romera, considerada el principal pulmón verde de Sabaneta.
”Estos ecosistemas son sumamente frágiles. Aquí no se trata solamente de tomarse una foto o de venir a vacacionar un fin de semana”, afirmó Juliana Romero, técnica del Silap.
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