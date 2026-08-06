Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La otra cara de las ‘salidas a charcos’: Sabaneta pide no visitar sus cascadas por esta alarmante razón

Videos en TikTok y YouTube promueven recorridos hacia cascadas de la Reserva La Romera, pero el Sistema Local de Áreas Protegidas advierte que el turismo masivo está deteriorando uno de los corredores ecológicos más importantes del municipio y del Valle de Aburrá.

  • En algunas rutas, se ven grupos de más de 20 personas haciendo una misma ruta, lo que termina desbordando los senderos delimitados y deteriorando la cobertura vegetal. Foto: captura del video de la Alcaldía de Sabaneta.
    En algunas rutas, se ven grupos de más de 20 personas haciendo una misma ruta, lo que termina desbordando los senderos delimitados y deteriorando la cobertura vegetal. Foto: captura del video de la Alcaldía de Sabaneta.
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
bookmark

Las cascadas escondidas de Sabaneta ya no son secretas: se han convertido en uno de los nuevos atractivos que circulan en redes sociales incentivando el turismo masivo.

Videos en TikTok, Instagram y YouTube muestran rutas para llegar a estos pozos naturales, invitan a bañarse en ellos y presentan el recorrido como una aventura “imperdible” en el sur del Valle de Aburrá.

Aunque esto es algo cotidiano entre los turistas que buscan recargar energías visitando los bosques de la región —y esos contenidos ganan miles de reproducciones—, la Alcaldía de Sabaneta lanzó un mensaje con un llamado completamente opuesto: no visitar estos ecosistemas.

A través del Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap), el municipio advirtió que las cascadas hacen parte de un corredor biológico conectado con la Reserva Natural La Romera, considerada el principal pulmón verde de Sabaneta.

”Estos ecosistemas son sumamente frágiles. Aquí no se trata solamente de tomarse una foto o de venir a vacacionar un fin de semana”, afirmó Juliana Romero, técnica del Silap.

Entérese: Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín

¿Por qué piden no visitarla?

Según la administración municipal, el problema no es únicamente la presencia de personas, sino el impacto acumulado que dejan cientos de visitantes.

Por ejemplo, en fotos de redes se ven grupos de más de 20 personas haciendo una misma ruta. Los pasos de tantas personas que se salen de los senderos delimitados provocan pérdidas en la cobertura vegetal. Además, la presencia de tanta gente puede hacer que los animales eviten cruzar por ciertas zonas donde suelen encontrar alimento o donde se reproducen y anidan.

También hay un factor poco conocido: el uso de bloqueadores solares, repelentes, jabones y otros productos cosméticos o farmacéuticos altera la química natural del agua y genera contaminación.

A esto se suma lo que ya es más evidente para muchos: las basuras y el ruido, que ahuyentan a las aves y otras especies.

Aunque de manera individual muchas de estas acciones parecen pequeñas, la Alcaldía asegura que, en conjunto, generan una presión considerable sobre un ecosistema de alta fragilidad.

El contraste

El llamado institucional surge justo cuando distintos creadores de contenido han comenzado a divulgar videos que muestran cómo llegar a las cascadas.

Uno de los recorridos más populares es el de las tres cascadas de Sabaneta, conocidas como el Chorro del Brujo, El Embrujo y La Escondida.

En estos videos se invita a los turistas a bañarse en las pozas, se describen caminos alternos para llegar a las cascadas e incluso se recomienda el lugar como una experiencia imperdible para quienes visitan el Área Metropolitana de Medellín.

Un corredor ecológico

Para el Silap, más allá del atractivo turístico, las cascadas cumplen una función ambiental esencial.

Estas quebradas abastecen ecosistemas conectados con la Reserva La Romera, donde habitan múltiples especies de fauna y flora que dependen de la calidad del agua y de la conservación del bosque, entre ellas el puma, que se ha dejado ver en varias ocasiones en cámaras trampa instaladas en la zona.

Por eso, la administración insiste en que la mejor manera de protegerlas es evitar que siga aumentando el flujo de visitantes hacia estos sitios, especialmente cuando su ubicación se viraliza en redes sociales.

“Las cascadas de Sabaneta no necesitan más visitantes, necesitan que las cuidemos. No ingresar a ellas también es una forma de proteger el agua, la biodiversidad y la vida”, concluyó Romero.

Riesgo para los visitantes

Además del impacto ambiental, está el riesgo que enfrentan los propios visitantes. Ir sin ninguna guía puede hacer que alguien se pierda, como les ocurrió recientemente a cuatro jóvenes que fueron rescatados por bomberos de La Estrella tras quedar atrapados en una zona de difícil acceso en el cerro tutelar Altos de La Romera.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además, algunos de los senderos que toman los recorridos turísticos no están debidamente señalizados, lo que hace que las personas terminen transitando por zonas resbalosas, con riesgo de caída de árboles e incluso por caminos privados.

La Reserva La Romera es considerada el pulmón verde más grande del Valle de Aburrá, con más de 5.170 hectáreas que bordean a Medellín, Caldas, Amagá, Heliconia, Angelópolis y La Estrella.

Lea más: ¿Qué pasa con la famosa cascada del Salto del Buey? Su caudal disminuyó drásticamente

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son las cascadas que se han viralizado en Sabaneta?
Los creadores de contenido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han popularizado el recorrido de las tres cascadas del sur del Valle de Aburrá: el Chorro del Brujo, El Embrujo y La Escondida, promoviéndolas como un destino de aventura imperdible.
¿Por qué la Alcaldía de Sabaneta pide no visitar estos charcos naturales?
El Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap) advierte que son ecosistemas altamente frágiles. El turismo masivo provoca la pérdida de cobertura vegetal por el pisoteo fuera de los senderos, ahuyenta a la fauna silvestre y contamina el agua con residuos químicos de bloqueadores, repelentes y jabones.
¿Qué importancia ecológica tienen estas cascadas para el Valle de Aburrá?
Estas fuentes hídricas alimentan y forman parte del corredor biológico de la Reserva Natural La Romera, el pulmón verde más grande de la subregión (más de 5.170 hectáreas). Este espacio es el hábitat de múltiples especies nativas de flora y fauna, incluyendo especies mayores como el puma.

Temas recomendados

Naturaleza
Ecoturismo
Turismo
Ecosistema
Alcaldía de Sabaneta
Turismo de naturaleza
Cascadas
Valle de Aburrá
Sabaneta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos