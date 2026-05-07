40 años después, Top Gun regresa a cines colombianos el 13 de mayo

Cuarenta años después de su estreno, Top Gun vuelve al cine. La película de 1986 dirigida por Tony Scott, que lanzó a Tom Cruise al estrellato mundial con la historia del piloto Maverick y sus acrobacias aéreas a bordo de un F-14, regresará a la cartelera colombiana el 13 de mayo en salas seleccionadas del país.

Pero el reestreno no llega solo. Paramount Pictures anunció que Top Gun: Maverick, la secuela estrenada en 2022 que se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio, también volverá a las pantallas la misma semana.

Cuatro años después de su estreno, la secuela regresa junto a la película que la originó, en lo que el estudio describe como un doble evento cinematográfico.