Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

40 años después, Top Gun regresa a cines colombianos el 13 de mayo

La película que convirtió a Tom Cruise en estrella mundial vuelve a la cartelera colombiana para celebrar cuatro décadas de historia.

  • Esta cinta no vuelve sola. Top Gun: Maverick, la secuela que arrasó en taquilla en 2022, también regresa a las salas. FOTO cortesía
    Esta cinta no vuelve sola. Top Gun: Maverick, la secuela que arrasó en taquilla en 2022, también regresa a las salas. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Cuarenta años después de su estreno, Top Gun vuelve al cine. La película de 1986 dirigida por Tony Scott, que lanzó a Tom Cruise al estrellato mundial con la historia del piloto Maverick y sus acrobacias aéreas a bordo de un F-14, regresará a la cartelera colombiana el 13 de mayo en salas seleccionadas del país.

Pero el reestreno no llega solo. Paramount Pictures anunció que Top Gun: Maverick, la secuela estrenada en 2022 que se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio, también volverá a las pantallas la misma semana.

Cuatro años después de su estreno, la secuela regresa junto a la película que la originó, en lo que el estudio describe como un doble evento cinematográfico.

Top Gun: Maverick funcionó en gran medida porque recuperó el espíritu de la original. Las secuencias aéreas rodadas con aviones reales, la banda sonora y el tono nostálgico de la cinta de 2022 apelaron tanto a quienes crecieron con la de 1986 como a nuevas generaciones que no la habían visto en el cine.

La original sigue siendo un referente del cine de acción de los años 80.

Además de consolidar la carrera de Cruise, Top Gun popularizó una estética y una banda sonora que trascendió la pantalla: Take My Breath Away de Berlin y el riff de guitarra de Danger Zone de Kenny Loggins se convirtieron en iconos culturales de la época.

La película también impulsó de forma notable el reclutamiento de la Armada de los Estados Unidos, un efecto colateral que ningún productor había calculado.

Continúe leyendo: Juan Pablo Raba reveló detalles sobre su participación en La casa de los espíritus: es el único actor colombiano en esta serie

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué están reestrenando Top Gun en 2026?
El reestreno celebra los 40 años del estreno de la película original de 1986, considerada un clásico del cine de acción.
¿En qué cines de Colombia se podrá ver Top Gun?
Se proyectará en salas seleccionadas del país, dependiendo de la programación de cada cadena de cine.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Estrenos
Películas
Entretenimiento
Aniversario
Tom Cruise
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos